telecinco.es 18 MAR 2026 - 13:22h.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca informar y resolver dudas sobre la prestación

El primer episodio, con Laila Jiménez y María Verdoy, aborda qué es el Ingreso Mínimo Vital, a quién puede ayudar y cómo solicitarlo

Compartir







‘Informarte es protegerte’ es un videopodcast que arranca con la idea de explicar de forma sencilla cuestiones prácticas sobre el Ingreso Mínimo Vital.

El formato, conducido por Laila Jiménez y María Verdoy, plantea una conversación directa, clara y, centrada en resolver las dudas más habituales. Cada episodio aborda preguntas concretas que pueden surgir a la hora de informarse o iniciar la solicitud.

En el primer capítulo, el punto de partida es entender qué es exactamente el Ingreso Mínimo Vital. A lo largo del episodio, se explica que se trata de una prestación económica de la Seguridad Social pensada para garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas y familias en situación de vulnerabilidad, adaptándose a las circunstancias de cada hogar.

La conversación también pone el foco en quién puede beneficiarse. Frente a la idea de que este tipo de ayudas están dirigidas solo a casos muy específicos, el episodio aclara que pueden solicitarla tanto personas que viven solas como unidades familiares, siempre que cumplan determinados requisitos relacionados con ingresos, patrimonio y situación personal.

Además, se abordan ejemplos concretos que ayudan a aterrizar la información, como el caso de una persona que vive sola. A partir de ahí, se repasan algunos de los requisitos básicos, como la edad mínima, los límites de ingresos o la necesidad de acreditar residencia legal y continuada en España.

Otro de los aspectos destacados es cómo informarse antes de iniciar el proceso. En este sentido, se menciona el simulador disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social, que permite comprobar de forma orientativa si se cumplen las condiciones para solicitar la ayuda.

El episodio también recuerda que, para resolver dudas, existe el teléfono 020, un número gratuito de atención donde se ofrece información y apoyo sobre el Ingreso Mínimo Vital y su solicitud.