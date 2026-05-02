Fiesta 02 MAY 2026 - 17:03h.

La periodista, muy amiga de la hija de Isabel Pantoja, reacciona a su entrevista: "Sabía lo que quería decir y cómo expresarlo"

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Isa Pi concedió una entrevista en '¡De viernes!' este mismo viernes en donde se abrió sobre su lado más personal y familiar, opinando sobre temas como el de la reconciliación de su madre y Kiko Rivera y con confesiones y revelaciones inesperadas, algunas que nunca había dicho en televisión.

Pues bien, Alexia Rivas ha contado en 'Fiesta' cómo está Chabelita Pantoja, tras hablar con ella. La periodista es muy amiga de ella y tiene mucha confianza con ella, por lo que sabe de primera mano en qué momento está de su vida y cómo está llevando todo lo que gira alrededor de ella día sí día también: "Hablamos normalmente, de lo que sea y de otras cosas".

"Está serena"

"Ella está serena. La vi además que sabe perfectamente lo que quería decir y cómo expresarlo. Quería que todos entendiéramos cómo ella se siente y lo que ha pasado. Todos hemos sido adolescentes, todos hemos incluso peleado con nuestra madre o dicho algo que no deberíamos decir".

Según Alexia Rivas, esto último no justifica episodios como el de la manguera, "ni que su madre no le haya llamado cuando haya estado enferma, son cosas completamente incomparables", ha concluido la periodista y colaboradora de Telecinco.