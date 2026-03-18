Remojo pa’ ti, Fluss Fluss pa’ mí: el gesto rápido que acaba con la grasa incrustada

telecinco.es 18 MAR 2026 - 12:11h.

La fórmula del Spray de Fairy ofrece una noche de remojo en minutos.

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Hay una escena que se repite en prácticamente todos los hogares de España. La cena termina, los platos se acumulan en el fregadero y alguien, con una calma que roza lo filosófico, dice: "déjalos en remojo, que así se ablanda". Y todos asentimos. Y todos lo hacemos. Las sartenes con grasa pegada, las ollas con restos de salsa, la bandeja de la airfryer que parece que lleva semanas sin ver el agua… todo al remojo, a esperar que el tiempo haga lo que nosotros no queremos hacer.

Lo curioso es que nadie ha cuestionado este hábito hasta ahora. Pero el Spray de Fairy ha llegado para cambiarlo con una propuesta clara, directa y un toque divertido. ¿Cuál? "Remojo pa' ti, Fluss Fluss pa' mí". Un guiño musical y pegadizo para que descubras que con el "fluss fluss" de Fairy Spray lo único que se pega es la letra, porque la grasa difícil se elimina.

Descubre el nuevo Spray de Fairy para el prelavado de tu vajilla

Tu vajilla lleva tiempo queriendo decirte algo

Si tu vajilla hablara, lo primero que haría no sería darte las gracias. Lo primero sería pedirte que pares de una vez con el remojo nocturno porque no hace falta.

Y es que el agua estancada puede ablandar algo, sí. Puede hacer que fregar cueste un poco menos. Pero ¿a cambio de qué? De tener la vajilla y las fuentes sumergidas durante horas, ocupando el fregadero, cogiendo ese olor tan particular que tiene el agua turbia a las doce de la noche. No es algo especialmente recomendable. Además, el Spray de Fairy te plantea algo mejor: un 'fluss fluss', unos minutos para que el producto actúe y la grasa más difícil desaparece sin drama y sin esfuerzo.

Es más, eso es exactamente lo que tu vajilla te canta en la última campaña de Fairy: "Yo no soy de esos que quieren nadar, no me pongas a remojar. El agua estancada no me va a limpiar. Mejor Fluss Fluss, déjate de inventar". Tan simple como cierto.

¿Y tú de qué eres?

Podríamos dividir los hogares españoles en tres tipos. Los que pasan olímpicamente del prelavado. Los que creen estar haciéndolo bien porque dejan la vajilla en remojo unas horas. Y los que ya han dado el paso y tienen el Fairy Spray a mano junto al fregadero.

Este producto está formulado específicamente para acabar con los restos de grasa y suciedad incrustada en vajilla, fuentes, sartenes y ollas. Su uso cambia ligeramente dependiendo de cómo friegues:

Lavado a mano : aplicas un 'fluss fluss', dejas actuar unos minutos y limpias con normalidad. Sin remojo previo, sin frotar como si la vida dependiera de ello.

: aplicas un 'fluss fluss', dejas actuar unos minutos y limpias con normalidad. Sin remojo previo, sin frotar como si la vida dependiera de ello. Lavavajillas : tanto con la vajilla dentro como fuera, pulverizas sobre la grasa, introduces la cápsula Fairy y seleccionas el programa. Te ahorras el remojo, el mal olor y ese prelavado manual que muchos hacen casi por inercia, sin ni siquiera darse cuenta.

: tanto con la vajilla dentro como fuera, pulverizas sobre la grasa, introduces la cápsula Fairy y seleccionas el programa. Te ahorras el remojo, el mal olor y ese prelavado manual que muchos hacen casi por inercia, sin ni siquiera darse cuenta. Superficies de cocina: encimera, vitrocerámica y hasta la airfryer, que acumula grasa como si la vida le fuera en ello.

Es "cuestión de estilo, cuestión de clase". Eso es lo que tu vajilla te diría si pudiera hablar después de usar Fairy Spray. Además de quedar más limpia, te ahorras el tiempo del remojo y el prelavado manual antes del lavavajillas. Es ese tipo de pequeño cambio de hábito que, cuando lo adoptas, no entiendes cómo has podido vivir sin él.

Pásate ya al prelavado de Fairy Spray

Para la sartén, el lavavajillas y hasta la airfryer

Otra razón de peso para el cambio de hábitos es que el Spray de Fairy es multiusos. Funciona sobre la vajilla, las fuentes, en la encimera, la vitrocerámica, el fregadero y también en la freidora de aire, que suele acumular mucha más grasa de la que te imaginas.

Si eres de esas personas que siempre están buscando truquitos para ahorrar algo más de tiempo y no tener que cambiar tu rutina por completo, este producto Fairy 3 en 1 es justo lo que estabas buscando. De hecho, hasta su propia canción lo dice: "Es un chorro directo, un golpe preciso. La grasa se va sin tanto aviso".

Descubre el Spray de Fairy perfecto para el prelavado de tu vajilla

Piénsatelo dos veces la próxima vez que, al caer la noche, decidas poner la vajilla en remojo para ablandar la suciedad de cara a la mañana. Recuerda todo lo que te pueden decir tus ollas, sartenes y platos si pudieran hablar. Con este Spray de Fairy puedes conseguir en minutos lo que antes necesitaría esperar toda una noche. ¿Vas a dejarlo escapar? ¡Recuerda que el remojo aburre y el spray lo parte!

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