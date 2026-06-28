Los militares españoles trabajan en turnos de doce horas para mantener la actividad de forma ininterrumpida

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: Exteriores eleva a 152 los heridos españoles y confirma nueve muertos

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La Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa trabajando sin descanso en las zonas más devastadas por los terremotos de Venezuela, donde cada rescate supone una carrera contrarreloj y un riesgo constante para los propios equipos. Entre los mayores peligros está la inestabilidad de los edificios derruidos, que pueden venirse abajo en cualquier momento mientras los efectivos buscan supervivientes entre los escombros.

Los militares españoles trabajan en turnos de doce horas para mantener la actividad de forma ininterrumpida. La UME se desplaza con toda la logística necesaria para ser autosuficiente durante varios días, lo que permite que un equipo releve a otro sin detener las labores de búsqueda. "Mientras hay esperanza, hay vida", resume Alberto Vázquez, uno de los integrantes del dispositivo español, que insiste en que, aunque hayan pasado ya más de 80 horas desde el seísmo, seguirán buscando porque todavía puede haber personas atrapadas.

Un rescate que da fuerzas para seguir

Los efectivos españoles reconocen que cada hora que pasa hace más difícil localizar supervivientes, pero aseguran que rescates como los de Laura y Antonio les recuerdan por qué merece la pena no rendirse. Ambos permanecían atrapados bajo los escombros desde el terremoto y fueron encontrados con vida por la UME.

"Fue el rescate más gratificante que llevamos de misión", explica Vázquez. Ver salir con vida a dos personas después de tantos días, y comprobar que una de ellas se encontraba incluso en buen estado de salud, provocó una enorme emoción tanto entre los familiares como entre los propios rescatistas. "Es una sensación indescriptible", asegura el militar español.

Los equipos de rescate han localizado a 33 supervivientes con signos vitales bajo los escombros en Venezuela

Los equipos de rescate han localizado hasta el momento a 33 personas con signos vitales bajo los escombros tras quedar sepultados en el doble terremoto del pasado jueves que afectó al centro de la costa de Venezuela y que se han cobrado 1.430 vidas, según el último balance oficial.

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Estos supervivientes han sido ubicados "gracias a los despliegues que ejecutan los organismos de seguridad nacional en perfecta unión con comisiones internacionales que han arribado al país", ha destacado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este domingo durante un acto público en el centro de acopio instalado en el Complejo Deportivo José María Vargas de La Guaira.

Rodríguez ha conocido de primera mano la logística y distribución de enseres y alimentos para damnificados de seísmo y ha insistido en la posibilidad de localizar a más supervivientes en este periodo "crucial". "Estamos en las horas críticas de poder salvar vidas y nosotros, quienes no estamos en las labores como ustedes, estamos en oración para que podamos encontrar personas con vida", ha apuntado.