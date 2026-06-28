Emma García dará las 'Campanadas de la diversidad' en la gala de 'Míster Gay España 2026'

Fiesta 28 JUN 2026 - 13:01h.

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El próximo viernes 3 de julio, Omar Suárez y Luján Argüelles presentarán en la plaza de España de Madrid la gala de la final de Míster Gay España 2026 y Emma García tendrá un papel fundamental en este evento que se celebra cada año durante las Fiestas de Orgullo de la capital española. El propio Omar ha leído el comunicado durante la emisión de 'Fiesta' de este sábado:

"Los directores de 'Míster Gay España' tienen el placer de invitar a Emma García a presentar las 'Campanadas de la Diversidad' el próximo 3 de julio en Plaza de España de Madrid donde celebraremos la gran final de Míster Gay España 2026", es el mensaje directo. La presentadora no se lo ha pensado dos veces y ha aceptado la propuesta rápidamente.

Emma García, emocionada por presentar las 'Campanadas de la Diversidad'

"Por favor, sí, acepto. Estoy deseando. Por la libertad, por el respeto, por la diversidad y por el amor, que cada uno lo viva de la mejor de las maneras", han sido sus palabras. "Es una alegría y, además, me remueven muchas cosas muy bonitas y muy tristes a la vez porque todos hemos escuchados muchos testimonios y hemos acompañado, probablemente, dentro y fuera de la televisión", añade.

"Qué triste. Es muy triste que no puedas ser tú y que no puedas amar a quien quieras. Es que es muy triste. Tenemos que seguir reivindicando esto porque sigue estando ahí", lamenta Emma García. Reconoce, además, que no solo aceptó rápidamente la propuesta cuando le llegó, sino que es algo que le hace muy feliz: "Es muy emocionante para mí. A mí me han llamado muchas veces mariliendre y me lo he tomado especialmente bien".