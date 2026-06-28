Iván Sevilla 28 JUN 2026 - 18:10h.

El arrestado usaba el 'grooming': se hacía pasar por un menor llamado Juan para ganarse la confianza de sus víctimas

En más de 200 dispositivos hallados y analizados, el varón tenía gran cantidad de archivos de vídeo e imágenes pedófilas

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AlicanteUn ciberpederasta fue detenido en Alicante acusado de hasta 36 delitos contra la libertad sexual tras engañar a más de 20 menores para que le enviaran imágenes suyas íntimas.

Según ha comunicado la Guardia Civil este 28 de junio, el hombre utilizaba la técnica del 'grooming'. Es decir, que fingía ser un menor llamado Juan para ganarse poco a poco la confianza de sus víctimas de menos de 16 años.

Así lo pudo averiguar el equipo de investigadores de esta denominada 'Operación Achillea', que comenzó con una denuncia interpuesta en Gran Canaria por parte de un afectado en 2024.

El arrestado manipulaba emocionalmente a los pequeños y adolescentes con quienes contactaba por aplicaciones de mensajería y redes sociales. Durante más de una década estuvo realizando su actividad pedófila.

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Llegando incluso a establecer una especie de relación sentimental a distancia con alguno de los menores, consiguió que se grabaran o fotografiaran realizando actos de carácter sexual y le enviasen ese material.

En una enorme colección privada, el depredador guardaba esos archivos para su consumo. Los agentes hallaron gran cantidad de material en más de 200 dispositivos analizados, entre móviles, discos duros y ordenadores.

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Víctimas muy vulnerables, con edades desde los ocho años

La Benemérita ha destacado que el individuo habló con víctimas muy vulnerables, que tenían edades desde los ocho años incluso. Tanto aquí en distintas partes de España como en países del extranjero.

Durante las primeras actuaciones de la Guardia Civil, se intervino en el domicilio del sospechoso varios equipos cuya capacidad de almacenamiento era de 18.000 GB.

Natural de Alicante, tras la detención del pederasta y pasar a disposición judicial se decretó su ingreso provisional en la cárcel, comunicada y sin fianza, por los hechos investigados.

Recomendaciones contra el 'grooming'

Desde el instituto armado han ofrecido algunas recomendaciones para prevenir el 'grooming', como las siguientes: