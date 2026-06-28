Antía Troncoso 28 JUN 2026 - 14:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' reaparece tras su última revisión y comparte el diagnóstico: "Ha ido todo a peor"

Marta Peñate acude al hospital y actualiza el estado de su embarazo ectópico cornual: "Hay buenas y malas noticias"

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Marta Peñate reaparece en sus redes sociales tras su última revisión médica. La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera con sus seguidores sobre el diagnóstico que ha recibido después de acudir al hospital para una nueva revisión médica tras su embarazo ectópico cornual.

Tal y como la propia Marta Peñate explicó a sus seguidores hace unos días, la influencer acudió este viernes a una revisión en la que los médicos debían comprobar si el tratamiento con metotrexato estaba funcionado y si los niveles de la hormona del embarazo habían descendido. De ello dependía, además, que pudiera viajar con su pareja Tony Spina a Italia para asistir a la boda de su primo:

"Me han dicho que si el viernes doy la hormona a la mitad, me puedo ir a la boda del primo de Tony, y que el próximo viernes sería la el siguiente control. Eso sí, que tenga precaución y demás. Así que me dejarían una semana de relax", contó Marta Peñate unos días atrás. Sin embargo, las cosas no han salido como esperaba.

Marta Peñate, de bajón tras su último control médico

"Lo último que habéis sabido de mí es que iba al médico y nunca más volví a colgar nada", comenzaba diciendo Marta Peñate en las 'stories' de Instagram en las que ha compartido el motivo de su "desaparición": "No han sido buenas noticias. No me he ido de viaje, como veis. Ha ido todo un poquito a peor. La hormona sigue subiendo".

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Pese a esto, la influencer sacaba el lado positivo: "Lo bueno es que me habían dado una posibilidad de algo muy malo y se ha descartado. Me hicieron un TAC y se descartó". Además, Marta contaba que el siguiente paso será hacerse una resonancia de útero, que tiene programada para este lunes. "A partir de los resultados ya me irán diciendo y os contaré", añadía.

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Tras este varapalo, la exconcursante de 'Gran Hermano 16', se mostraba muy afectada: "Con lo fuerte que suelo ser, ayer y hoy he metido bajadas importantes. Me gustaría salir del bucle y contaros otras cosas, pero es que mi vida está siendo ir al médico cuatro veces a la semana. Lo siento si a alguno le puede resultar pesado este tipo de contenido, pero no me puedo inventar otra vida, es la que tengo".