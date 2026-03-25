Esta aspiradora sin cable de Dyson te enseña el polvo invisible, se adapta a todo y además está de oferta

telecinco.es 25 MAR 2026 - 14:13h.

La Dyson V15 Detect ilumina el polvo, tiene cepilo antienredos, ajuste automático de potencia y diseño convertible en aspirador de mano. ¡Es perfecta!

Las mejores aspiradoras sin cable de 2026: guía comparativa para elegir la ideal

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Limpiar los suelos de casa pueda ser o una odisea o un paseo. ¿Cuál es la diferencia? Lo que uses para limpiarlos. Si te haces con la Aspiradora Dyson V15 Detect, te adelantamos que va a ser un paseo. Este modelo detecta la suciedad, tiene cabezal con luz, cepillo antienredos, nada de cables y una batería que aguanta hasta 60 minutos de uso sin parar. ¡Y además está rebajado 200 €!

Es la aspiradora ideal para casas donde hay mascotas, distintos tipos de suelos y poco tiempo para limpiar. Además, ¡la puedes usar para el coche, los sofás y mucho más!

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¿Por qué la recomendamos?

Tiene 240 AW de potencia de succión que se mantienen en todo momento, ideal para alfombras.

El cepillo con haz de luz revela todo el polvo y suciedad que pasarías por alto. Te vas a llevar una sorpresa.

La batería aguanta hasta una hora de uso sin pérdidas de potencia.

Tiene un sistema de vaciado higiénico que vacía el cubo directamente en la basura sin que tengas que tocar la suciedad.

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Aspiradora Dyson V15 Detect

Pocas marcas pueden presumir de ofrecer tanto, y Dyson puede hacerlo sin problema con la Aspiradora Dyson V15 Detect. Olvídate de cómo aspirabas suelos hasta ahora, porque este aspirador se adapta a cualquier superficie con los cabezales que trae. Da igual que sea suelo duro, alfombra, moqueta o lo que sea, tiene 240 AW de succión que arrasan con todo, y el cabezal Fluffy Optic es ideal para no dejar atrás nada gracias a su haz de luz. ¿Tienes mascotas? Pues mejor, porque incluye el cepillo Digital Motorbar antienredos. Además de esto, cuenta con un modo automático que ajusta su potencia sin que hagas nada, se puede convertir en aspirador de mano para limpiar lo que quieras y pesa solo 3,1 kg. Casi no notarás que la estás usando.

Un aspirador sin cable diseñado para hacer la vida más fácil en cualquier hogar. De hecho, puedes usarlo hasta para limpiar el coche por dentro, o las cortinas, o los muebles... Vale para todo.

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Esto opinan quienes la han comprado

Este modelo acumula más de 18.000 valoraciones con una media de 4,6 sobre 5 en la web oficial de Dyson. Como podrás ver en las reseñas que hemos recopilado, los usuarios están más que satisfechos con esta aspiradora por su potencia y su cabezal con luz:

"Que pasada. Yo no sé cómo saca tanta cosa del suelo. Me da hasta vergüenza todo lo que enseña con la luz. Solo se ve polvo."

"Vale lo que cuesta. Gran poder de succión, cumple el nivel de calidad que necesito para el electrodoméstico de más uso en mi casa."

"Me gusta mucho y funciona de maravilla. Es muy cómoda, de fácil utilización."

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