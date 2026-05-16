Fiesta 16 MAY 2026 - 19:05h.

La baronesa hacía saltar todas las alarmas tras ser trasladada hasta un hospital de Barcelona en helicóptero

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Hace algo más de una semana saltaban todas las alarmas. La baronesa Tita Cervera era trasladada de urgencia en helicóptero a un hospital de Barcelona desde su casa en la Costa Brava.

La noticia, adelantada por la revista 'Semana' el pasado miércoles 6 de mayo, generaba inmediatamente una ola de reacciones y también una imagen muy significativa: la unión de sus hijos y nietos en torno a ella en su casa de Sant Feliu.

Según se ha hecho público, Tita Cervera sufrió "un contratiempo de salud" que obligó a su evacuación de urgencia en helicóptero hasta la clínica Teknon de Barcelona, donde ha permanecido ingresada durante aproximadamente una semana para después recibir el alta.

La baronesa Thyssen, a sus 83 años, continúa recuperándose en su domicilio vigilada en todo momento por su entorno más cercano y por un equipo médico que no se separa de su lado.

El trasiego de personas en su domicilio "es constante"

Nuestro compañero Jota se ha trasladado hasta la localidad en la que la baronesa se recupera junto a sus seres queridos y ha podido comprobar en primera persona que el trasiego de personas es constante: "Hace poco ha llegado un trabajador de Tita cargado con medicamentos".

María Eugenia Yagüe, amiga personal de la baronesa, ha contado en 'Fiesta' que ha sido una de las pocas personas que ha podido ponerse en contacto con Tita desde que saltara la noticia:

"Tiene 83 años, una neumonía y es fumadora, es para estar preocupados. A mí me ha contado que un médico va cada pocos días por allí de manera discreta para no alarmar. Ella me dijo hace ocho días que no estuvo ingresada, pero es que las personas tienen derecho a contar lo que quieran sobre su salud, y lo que no, no".