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‘Visto lo visto’ ha bajado su telón este sábado 16 de mayo con la emisión en Telecinco de su último programa. Este formato presentado por Verónica Dulanto y José Luis Vidal se despide tras ofrecer cada fin de semana un recorrido por las imágenes, vídeos y noticias más comentadas, sorprendentes y virales de la actualidad.

Desde su estreno, el pasado 11 de abril, el programa ha puesto el foco en aquellas historias que más impacto generan en las redes sociales y medios de comunicación, abordando todo tipo de contenidos: desde impactantes fenómenos virales, curiosas tendencias nacidas en internet, sucesos insólitos o historias humanas que han dado la vuelta al mundo. Todo ello con un ritmo dinámico y ágil.

La palabras de despedida de Verónica Dulanto y José Luis Vidal

Ahora, Verónica Dulanto y José Luis Vidal se despiden de los espectadores en una última emisión. Un momento en el que la presentadora ha mandado un mensaje de agradecimiento hacia el público en el que ha tirado de ironía:

“Antes de despedirnos voy a tirar de ironía que creo que es la mejor de las soluciones. Este programa, ‘Visto lo visto’, ha sido un visto y no visto. Quiero decirles que nosotros seguiremos al pie del cañón siempre, que somos soldados de nuestra profesión y que lo haremos siempre lo mejor que podamos. Se les quiere”.