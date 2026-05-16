Los regalos que habría hecho China a toda la comitiva de los Estados Unidos han terminado en la basura justo antes de subir al avión del Presidente

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La comitiva que acompañó a Donald Trump en su viaje diplomático a China ha protagonizado este viernes una imagen que se ha hecho viral. Los fotógrafos captaban en pleno aeropuerto a un miembro de la comitiva presidencial deshaciéndose de los regalos recibidos durante su estancia en China.

Según muestra la imagen captada a los pies del Air Force One, todos los miembros de la comitiva habrían tenido una condición específica al momento de viajar a China: llevar teléfonos desechables y no llevarse ningún regalo de vuelta al país americano.

Antes de poner rumbo a China, el equipo del presidente Trump recibió indicaciones muy claras: todo aquello que fuese entregado por parte de los chinos debería ser recolectado y desechado antes de subir a bordo por si pudiera representar "un peligro" para ellos o los ciudadanos americanos.

Evitar el espionaje, posible razón del "descortés" gesto

Al parecer, la indicación exacta que estos trabajadores recibieron fue que "nada de China está permitido en el avión". Esto, aunque pueda parecer extraño, podría responder efectivamente a un método de auto seguridad, y es que desde hace algunos años se tiene la creencia de que ambas naciones podrían estar espiándose mutuamente utilizando cualquier medio u objeto para lograrlo.