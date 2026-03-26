Una misma Pascua con diferentes sabores: desde las torrijas y los pestiños, hasta las monas o la leche frita

telecinco.es 26 MAR 2026 - 09:30h.

La riqueza gastronómica de nuestro país se nota especialmente en estas fechas

Las Torrijas, los Pestiños, las Monas, los Robiols y la Leche Frita, todos los dulces que puedes encontrar en Mercadona esta Pascua

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¿Sabes qué tienen en común las Torrijas, los Pestiños, las Monas, los Robiols y la Leche Frita? Que todo sabe a Pascua, pero no a la misma Pascua. Porque en España, la Semana Santa y la Pascua no se celebran igual en todas partes. No huelen igual, ni saben igual, ni se viven igual. Lo que para algunos son torrijas con canela y azúcar, para otros son pestiños con miel. En unas provincias no puede faltar la Mona; en otras, los Robiols o la Leche Frita forman parte imprescindible de la tradición.

Y esto en el Horno de Mercadona lo saben. Saben que la Pascua no sabe igual en Sevilla que en Palma, ni en León que en Valencia. Por eso el Surtido cambia estés donde estés. Y es que la riqueza gastronómica de nuestro país se nota especialmente en estas fechas.

Las torrijas, uno de los productos más demandados en casi toda España

En Mercadona lo saben, por eso en las zonas donde más se consume, nos ofrecen dos maneras distintas de conseguir este producto tan típico de estas fechas.

Podemos encontrarlas ya hechas en un pack de 4 Torrijas congeladas. Elaboradas de manera muy tradicional, como las harías en tu casa. Para comértelas bien jugositas tienes que descongelarlas en el frigorífico 9 horas y antes de comerlas sacarlas a temperatura ambiente media hora.

O podemos comprar el Pan especial de torrijas con canela y limón para poder prepararlas tú mismo. Sus dos ingredientes estrella (limón y canela) ya vienen integrados en el pan. La barra viene cortada en un grosor perfecto para que puedas empaparlas bien en leche y pasarlas por la sartén con aceite bien caliente.

Las Monas de Pascua

En la Comunitat Valenciana marca el inicio de los días al aire libre y en Cataluña es casi un ritual familiar (con sus propias particularidades).

Se consume especialmente el Lunes de Pascua, cuando es habitual que familias y grupos de amigos salgan a pasar el día. “Irse de Mona” forma parte del imaginario colectivo valenciano y marca el inicio de los días más primaverales. En Mercadona las encontrarás con o sin chocolate.

En Cataluña, la Mona de Pascua es una tradición ligada al vínculo entre padrinos y ahijados. Es un momento muy esperado por los más pequeños y simboliza el final de la Cuaresma y la celebración de la Pascua.

En Mercadona tienen dos variedades: la bañada en chocolate y la de yema. Ambas con sus figuritas de chocolate coronando la mona.

Los pestiños, protagonistas indiscutibles

Es un dulce tradicional de masa frita con ligero sabor a anís y matalahúva. En Mercadona siguen un proceso de fabricación artesanal: se moldean, forman, bañan y envasan a mano (de ahí que podamos encontrarlos en diferentes formas y tonalidades). Los encontrarás recubiertos en azúcar o bañados en miel. Son un dulce cargado de simbolismo: celebración, recogimiento y tradición familiar. Ideal para las sobremesas de estas Pascuas.

La leche frita

Este dulce de Pascua con acento propio en distintas regiones es, junto a las torrijas, uno de los postres más emblemáticos de la Semana Santa en muchas zonas de España. Más concretamente, en Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Murcia, es un verdadero imprescindible.

La Leche Frita de Mercadona representa esa cocina doméstica, ya que está hecha con la receta de toda la vida, que transforma productos cotidianos en recetas especiales.

Robiols y Crespells, en Illes Balears llenan las casas de aroma a tradición

En Illes Balears, la llegada de la Semana Santa tiene sabor a horno encendido y recetas transmitida de generación en generación. Allí, la Pascua no se entiende sin dos elaboraciones muy representativas: los Robiols, una pasta dulce en forma semicircular con diferentes rellenos; y los Crespells, unas galletas de pasta dulce.

Ambos productos se elaborar y consumen especialmente durante la Semana Santa, en un ambiente doméstico y familiar donde la tradición culinaria tiene un papel central.

Los encontrarás en el Horno de Mercadona de les Illes Balears. Los Robiols con diferentes rellenos: brossat (requesón), albaricoque, cabello y crema; y los Crespells crujientes por fuera y tiernos por dentro.

Chocolates de Pascua

Y lo que no podemos negar es que, en los últimos años, el Chocolate es un producto que no puede faltar en Pascua. Más allá de las elaboraciones tradicionales, el consumidor busca también propuestas pensadas para regalar o compartir.

Dentro de este contexto, Mercadona todos los años incorpora productos durante estas fechas especialmente vinculados al público infantil y al gesto simbólico del regalo como huevos de chocolate rellenos con pequeños disquitos en su interior o piruletas de chocolate con motivos festivos.

Estas referencias conviven con los dulces más tradicionales y reflejan cómo la celebración evoluciona sin perder su esencia: la combinación de costumbre y novedad entorno a una fecha señalada.