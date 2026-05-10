Cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la DGT confirma la novedad en las letras de los coches

La proyección para los próximos meses es que a partir de junio de 2026 empezarán a verse coches con la combinación NNY

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Hay dos preguntas que cualquier comprador de un vehículo nuevo se hace antes de poder salir del concesionario: cuándo llega mi coche y qué matrícula tendrá. La segunda tiene más importancia de la que parece, porque las letras de una placa no son un capricho aleatorio, sino un termómetro preciso de la edad del vehículo. A partir de junio de 2026, ese termómetro marcará una combinación nueva que no se ha visto hasta ahora en las carreteras españolas.

Para entender esta novedad conviene recordar cómo funciona el sistema. Las nuevas placas europeas entraron en vigor el 18 de septiembre de 2000. Desde entonces las placas comparten la bandera europea, con la E de España, cuatro números y tres letras, sin vocales para evitar crear palabras. El primer vehículo matriculado con este nuevo sistema fue un Mercedes-Benz 230 SL matriculado en Vitoria con la placa 0000 BBB. Desde entonces, las combinaciones avanzan de forma correlativa y secuencial, y este sistema de números y letras permite realizar 80 millones de combinaciones diferentes.

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La secuencia excluye deliberadamente determinados caracteres. Se evitan las vocales y las letras Ñ o Q, además de las dobles letras LL y CH, porque pueden derivar en palabras mal sonantes. El avance de las letras no tiene una cadencia fija, sino que depende del volumen de ventas, que varía según el mes y el trimestre. En España se matriculan entre 80.000 y 120.000 vehículos al mes. El ritmo no es constante, y los últimos días de cada mes y el cierre de trimestre concentran muchas más matriculaciones porque los concesionarios cierran objetivos de ventas.

Dónde estamos y hacia dónde vamos

El avance de la serie en 2026 ha sido constante. El pasado abril de 2025 entró en vigor la letra N y, teniendo en cuenta que la DGT ha informado que se matriculan al día sobre 4.000 vehículos, todo indica que se tardará algo menos de dos años en cambiar de letra. A principios de abril de 2026, la serie de matrículas se situaba en el entorno de la combinación NLZ/NMB.

Con ese ritmo de avance, la proyección para los próximos meses es que a partir de junio de 2026 empezarán a verse coches con la combinación NNY a principios de mes y, después, hasta NPW antes de finalizar el período estival. La elección de junio como mes de referencia no es casual. Este mes, junto con julio, concentra uno de los mayores volúmenes de ventas de vehículos nuevos en España, lo que explica que durante el verano sea especialmente notable la diversidad de matrículas circulando simultáneamente por las carreteras del país.

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Un matiz importante: proyección, no decreto

Conviene, sin embargo, ser precisos sobre qué ha confirmado exactamente la DGT. No estamos ante un nuevo formato ni ante una reforma del sistema de placas en España. Lo que ocurre es el avance natural del sistema de matriculación, y los datos de seguimiento de series vistos en abril de 2026 todavía situaban la secuencia en el entorno de NMJ-NML. Las combinaciones NNY y NPW son proyecciones basadas en el ritmo de matriculación, no una confirmación cerrada con margen cero de variación. Lo que sí ha confirmado la DGT es el funcionamiento general del sistema y el ritmo de avance, el resto se deduce del volumen de ventas mensual.

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Más allá de junio, la tendencia apunta hacia un hito que cerrará el año. A finales de 2026 o a comienzos de 2027 se estrenará la letra P en las matrículas de los vehículos en España, habiendo dado la vuelta al abecedario con las dos letras siguientes a la N.

Por qué importa saberlo al comprar un coche de segunda mano

La utilidad de seguir el avance de las series no es solo curiosidad. Fijarse en ese detalle puede ayudar bastante si se está pensando en comprar un coche o una moto de segunda mano: las matrículas siguen siendo una combinación de números y letras, pero cuando toca mirar un coche usado cuentan bastante más de lo que parece.

El truco de rematricular un vehículo para aparentar que es más nuevo de lo que realmente es sigue siendo una práctica que ocurre en el mercado de segunda mano. Por eso, la DGT ofrece de forma gratuita un informe básico de cualquier vehículo que incluye la fecha de su primera matriculación, un dato que no se puede falsificar y que debería ser el primer paso antes de cualquier compra.