Atamán cae en la tentación con Claudia y acaban en la cama: “Salió el monstruo”

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Tras ver cómo Leila caía en la tentación con David, Atamán comienza a dejarse llevar cada vez más con Claudia. Ambos llegan a meterse juntos en el jacuzzi, donde Atamán le explica que no quiere ir demasiado rápido, pero que le gusta fluir y ver qué surge entre ellos.

Más tarde, deciden tumbarse juntos en el sofá junto a la piscina, donde comparten un momento de mayor cercanía y complicidad que termina con un beso. De esta manera, Atamán se convierte en el primero en caer en la tentación en 'Villa Montaña'.

Cuando Atamán se va a su habitación, Christian va a verle para saber cómo se encuentra. Atamán le explica cómo ha vivido el beso con Claudia y resta importancia a lo ocurrido: “No me quiero rayar. Me di un beso, tampoco es que haya estado liándome por toda la casa como ha hecho mi novia”.

A la mañana siguiente, Claudia y Atamán hablan sobre el beso. Ella le confiesa que para ella la situación es extraña, mientras que él admite que no se arrepiente de nada.

Atamán tras dormir por primera vez con Claudia: "No hemos pasado límites, pero ha habido algún movimiento extraño por ahí"

Sandra visita 'Villa Montaña' con la tablet, aunque esta vez no es para mostrar imágenes de la otra villa, sino para entregar un mensaje muy especial a Atamán. El canario recibe un vídeo de su abuela, en el que le asegura que sabía que Leila acabaría cayendo en la tentación y le anima a dejarse llevar. El mensaje termina emocionando a Atamán.

Tras este momento, Atamán decide seguir fluyendo con Claudia y la invita a su habitación. Allí continúan besándose, aunque sin llegar a cruzar más límites: “No hemos pasado límites, pero ha habido algún movimiento extraño por ahí”, comenta.