Telecinco.es 12 MAY 2026 - 13:48h.

Telecinco ha presentado los nuevos programas que llegan a partir de la segunda quincena de junio

Carlos Lozano y Paz Padilla regresan a la cadena principal de Mediaset con nuevos formatos

Santi Acosta y Beatriz Archidona dan el salto a las tardes con 'De lunes a viernes' y seguirán también al frente de '¡De viernes!'

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Carlos Lozano y Paz Padilla regresan a Telecinco con nuevos formatos que se estrenarán este verano. Santi Acosta y Beatriz Archidona seguirán al frente de '¡De viernes!' los viernes por la noche en el prime time, pero también darán el salto a las tardes presentando 'De lunes a viernes', un formato en el que abordarán la crónica social.

"El verano es una gran oportunidad para lanzar nuevos proyectos con rostros diferentes para enriquecer y dar mayor variedad a la oferta de Telecinco", ha comentado Alberto Carullo, director General de Contenidos de Mediaset España, en la rueda de prensa en la que se han presentado los cuatro nuevos programas que llegarán a partir de la segunda quincena de junio a Telecinco.

'Amor... o lo que surja'

Bulldog produce 'Amor... o lo que surja', el programa con el que Carlos Lozano vuelve a presentar. Es un dating show en el que participarán personas de todas las edades y los encuentros se producirán en plató. El presentador se ha mostrado entusiasmado con su regreso a la televisión, a la que quiso volver tras su triunfo en la última edición de 'GH DÚO': "Estoy muy agradecido con el público que decían que querían a Carlos y yo no les voy a defraudar, voy a estar a tope".

"Es un programa que a mí me pega mucho porque va sobre el amor, pero no solo habrá amor, habrá de todo", ha explicado Carlos Lozano acerca de 'Amor... o lo que surja', formato que se emitirá de lunes a viernes a las 16:00 en Telecinco.

'De lunes a viernes'

Santi Acosta y Beatriz Archidona continuarán al frente de '¡De viernes!', pero también darán el salto a las tardes con 'De lunes a viernes', un formato que se emitirá tras 'El tiempo justo' y en el que se apuesta, en palabras del presentador, por el "entretenimiento con el toque de corazón".

"El verano es una época relajada para pasarlo bien y vamos a divertirnos", ha comentado Bea Archidona, que se ha confesado muy ilusionada con este nuevo programa, en el que les acompañará el equipo habitual de '¡De viernes!'.

'El Show de Paz'

Dos horas de "puro show y entretenimiento" llegan a las tardes de los sábados y los domingos en Telecinco de la mano de Paz Padilla con 'El Show de Paz', un formato producido por Secuoya en el que habrá espacio para el humor, para las entrevistas con rostros conocidos y para conocer testimonios de "héroes anónimos".

"He sentido ilusión y nostalgia al volver a Mediaset, he sentido que vuelvo a una casa", ha explicado la presentadora, que tiene muy claro qué pretende ofrecer en su programa: "El amor y el humor te salvan porque te dan oxígeno y queremos que 'El show de Paz' sea eso, que la gente que llega a casa se relaje y se ría".

Las nuevas tardes de Telecinco

Por lo tanto, en el verano, las tardes quedarán reestructuradas. Tras el informativo, se emitirá 'Amor... o lo que surja'; después, 'El tiempo justo', que acortará su duración; a continuación, 'De lunes a viernes'; y cerrará la tarde 'Allá tú', el concurso que presenta Juanra Bonet.

'El diario de Jorge' toma un descanso durante el verano por las vacaciones de Jorge Javier Vázquez, pero volverá en septiembre.