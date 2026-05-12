Duras críticas a Laura Matamoros por "no dar buena imagen" con su última foto, "bebiendo y fumando"
Laura Matamoros ha desatado una gran polémica con su última publicación en Instagram, donde ha recibido duras críticas. La ganadora de 'GH VIP 4' ha publicado una imagen en la que aparece "bebiendo y fumando" en lo que parece ser una coctelería. Un plan de amigos del que la influencer quería hacer partícipes a sus seguidores. Sin embargo, ha conseguido el efecto contrario, abriendo un gran debate sobre si no sería un "buen ejemplo".
La que fuera también concursante de 'Supervivientes' en dos ocasiones, en 2017 y en 2024, se ha convertido en el centro de todas las miradas con su última publicación; un recap en el que mostraba sus últimos planes por la capital. "Un buen mix de estas semanas", ha escrito la creadora de contenido como título en este post.
Pero ha habido un detalle que ciertos usuarios no han pasado por alto: la sobrina de Mar Flores aparece "fumando y bebiendo". Un posado que rápidamente ha generado un acalorado debate en redes sociales sobre la responsabilidad de los influencers y la imagen que proyectan en redes sociales.
"Deja el tabaco, es malo para la salud", "pitillo y deporte... no mola", "no das buena imagen con el cigarrillo" o "no sabía que fumabas", son algunos de los mensajes negativos que se leen en esta última publicación de Laura Matamoros, que no ha dejado de recibir críticas por mostrarse así públicamente.
Pero no todo han sido reproches. Otra parte de su comunidad ha salido en su defensa, alegando que está en su derecho de hacer "lo que le da la gana" y criticando la supuesta "superioridad moral" de este tipo de usuarios en redes sociales. "En cuanto te vi con el 'piti' dije: 'madre mía, se vienen comentarios de gente perfecta'. Haz lo que te de la gana" o "dejad que la gente haga lo que quiera. Si quiere fumar es su problema; no necesita que nadie le diga que el tabaco es malo".
Por el momento, Laura Matamoros no se ha pronunciado ni ha respondido a esta oleada de críticas, evitando así echar más leña al fuego. Eso sí, la que fuera ganadora de 'GH VIP' y participante de 'Supervivientes' ha compartido un storie esta misma mañana en la que podemos verla entrenando en el gimnasio, haciendo alarde de sus buenos hábitos.