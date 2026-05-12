Patricia Fernández 12 MAY 2026 - 01:24h.

La argentina asegura que no sabe lo que le está pasando: "Me arrepiento porque puedo estar dañando a otra persona, pero por otro no lo puedo evitar"

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Yuli y Óscar se han ido conociendo poco a poco en 'Villa deseo' desde su entrada junto a Lucas en 'La isla de las tentaciones 10' para poner a prueba su amor. La argentina tenía claro que quería ver cómo se comportaba su pareja con solteras y sin estar ella, pero lo que no se esperaba es que iba a ser ella la que iba a terminar cayendo en la tentación primero.

La participante de 'La isla de las tentaciones 10' se quedaba muy rota, incluso salía huyendo a la playa, con las palabras que escuchaba de Lucas sobre su relación en su primera hoguera, lo que la dejaba completamente descolocada.

Y en medio de todo esto, se mostraba cada vez más cómoda con un Óscar que sabía cómo darle su espacio, pero también estaba ahí para ella en sus malos momentos. Siendo imposible no ver el 'feeling' que hay entre ambos, los que además han compartido ratos de muchas risas como en la última fiesta.

Todo esto unido a que Yuli y Óscar se quedaban a solas en el jacuzzi tras la última fiesta, lo que calificaban como "peligroso" terminaba con ambos besándose y con una Yuli completamente agobiada con la situación en el momento: "Me siento mal, me preocupa todo, tengo novio. Esto no puede ser". Lo que hacía que cortase con este momento, pero el tentador estaba pendiente de ella, se mostraba cerca y ambos terminaban volviendo a besarse en la hamaca antes de marcharse a dormir por separado.

Ella tiene claro que es algo que no podía haber pasado porque tiene una relación con Lucas: "No sé qué se me pasó por la cabeza, me salió hacerlo, pero no está bien, no puedo. Nunca en mi vida había sido infiel y estuve 10 años en pareja. Por un lado, me arrepiento porque puedo estar dañando a otra persona, pero por otro no lo puedo evitar".

La que se levantaba completamente descolocada y le contaba a Leila lo que había ocurrido, mientras David hacía bromas sobre esto y ella reaccionaba, entre risas: "No puedo con él, no te aguanto".

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