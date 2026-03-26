¿Todavía no tienes entradas para ver a Rosalía en Madrid? Consíguelas antes de su primera función

telecinco.es 26 MAR 2026 - 13:47h.

La artista catalana vuelve a la capital tras el exitazo de su disco LUX. Te ayudamos a conseguir entradas para sus conciertos en Madrid.

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Tras arrasar en el mundo entero con su nuevo disco, Rosalía está de vuelta en Madrid. La cantante catalana tiene varios conciertos anunciados para finales de marzo y comienzos de abril y las entradas, por supuesto, han volado. Pero no desesperes, si todavía no tienes tus entradas para ver a Rosalía en Madrid, vas a poder conseguirlas gracias a Stubhub.

Consigue tus entradas para ver a Rosalía en Madrid

Entradas agotadas, pero no imposibles de conseguir

Lo cierto es que los conciertos de Rosalía en Madrid llevan ya mucho tiempo con todas las entradas completamente agotadas. Y no es sorpresa: la artista está en uno de los momentos cumbre de su carrera tras lanzar su último disco, y su paso por la capital fue noticia desde el momento en el que se anunciaron las fechas. Cuatro funciones, cuatro carteles de "agotado".

El día 30 de marzo y los días 1, 3, y 4 de abril han sido las fechas escogidas para las actuaciones de Rosalía en la gran capital. Busques donde busques, no vas a encontrar entradas por ninguna parte, porque prácticamente "volaron" en cuanto se pusieron a la venta.

Pero hay una solución, como ya te adelantamos, y su nombre es Stubhub. Aquí vas a poder conseguir las entradas para Rosalía en Madrid.

StubHub, la solución para conseguir tus entradas

¿Y qué es Stubhub exactamente? Pues una plataforma en la que los usuarios pueden tanto vender como comprar entradas para eventos de todo tipo. Hay conciertos, festivales, partidos y mucho más. Es una opción ideal, sobre todo cuando hablamos de eventos tan deseados como este.

Su funcionamiento es muy sencillo. Quien tiene una entrada que no va a usar la pone a la venta, y quien la necesita la compra. Así de fácil, y todo a través de un sistema totalmente organizado y seguro, con garantías de satisfacción y protección.

En casos como el de la artista catalana, cuyos shows se llenan casi al momento, contar con un espacio como este es lo que puede marcar la diferencia entre quedarse fuera y estar en primera fila. Puedes comprobar las localidades que quedan a continuación:

Consigue tus entradas para ver a Rosalía en Madrid con Stubhub

Madrid no duerme: más eventos en StubHub

Si los conciertos de Rosalía no son lo tuyo o simplemente buscas más planes para las próximas semanas, StubHub también tiene disponibles entradas para una enorme variedad de eventos en Madrid y en el resto de España.

Shakira, BTS, Aitana y muchos más espectáculos, incluyendo partidos, teatro y comedia, están disponibles a través de esta plataforma. Si hay alguno al que quieras ir y no quedan entradas, aquí vas a tener una segunda oportunidad para conseguirlas.

Las entradas para Rosalía en Madrid no son un unicornio, son una realidad que está a tu alcance en solo un par de clics. ¿Te la vas a perder?

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