El seísmo se produce después del reciente terremoto en la provincia de magnitud 5

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) sitúa su epicentro otra vez en Alhendín

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GranadaEl Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,6 con epicentro en Alhendín (Granada), el mismo municipio que en la madrugada del sábado fue escenario de otro seísmo de magnitud 5.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado a las 10:37 horas de este martes un nuevo terremoto con epicentro a 5 kilómetros de profundidad en Alhendín.