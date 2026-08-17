Lorena Romera 17 AGO 2026 - 14:13h.

El exparticipante de 'LIDLT' ha recibido un aluvión de críticas por su actitud "egoísta e irresponsable" con Lara Tronti antes de dar a luz

Hugo Pérez rompe su silencio tras convertirse en padre por segunda vez

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Hugo Pérez y Lara Tronti ya han dado la bienvenida a Carlota, su segundo hijo en común. Una fecha muy especial para la pareja que, grabaron el momento del parto en vídeo. Sin embargo, esta publicación ha terminado generando una oleada de críticas hacia el exconcursante de 'Gran Hermano' por su actitud con la influencer durante el momento previo al nacimiento de la pequeña.

El creador de contenido ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que muestra cómo se trasladaban al hospital cuando Lara ya se encontraba con contracciones. En las imágenes, la gallega aparece cargando el peso del equipaje, incluida la bolsa del hospital y la maleta, mientras Hugo graba lo que está ocurriendo.

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En uno de los momentos del vídeo, Lara tiene que abrir por sí misma la puerta del portal mientras lleva las cosas y, al hacerlo, llega incluso a golpearse con la puerta en la espalda. Mientras tanto, Hugo continúa grabando la escena. Otro de los detalles que ha sido objeto de críticas por parte de su comunidad ha sido cuando ya, en plenas contracciones, Hugo le pone la cámara a pocos centímetros del rostro mientras ella se queja de que la grabe así en ese momento.

Como decimos, estas imágenes de la pareja de 'La isla de las tentaciones' no han tardado en provocar numerosas reacciones entre sus seguidores, que han cuestionado la manera en la que Hugo acompañó a Lara durante esos momentos previos al parto.

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"Madre mía, Lara a punto de partir y abriéndose ella la puerta, cargando todo y el otro grabando. ¡Qué paciencia!", "¿Nadie se ha dado cuenta de quién cargaba todo?", preguntan algunos usuarios, mientras otro señala: "Hugo, no es por nada, pero espero que cuando dejaras de grabar cogieras tú las cositas de peso".

Otros comentarios se han mostrado todavía más contundentes con la actitud del creador de contenido. "Una santa tu mujer. Si me hace así mi marido me lo cargo", sentencia una seguidora. "No me parece un buen acompañamiento", apunta otra, que considera que Hugo habría mostrado una actitud "bastante egoísta e irresponsable" con Lara.

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"El apoyo moral es lo más importante para una mujer en ese momento. Y el de Hugo es un cero", sostiene otra usuaria. También hay quienes han cuestionado que el exconcursante de 'GH' priorizara la creación de contenido en una situación así. "Los creadores estáis perdiendo humanidad. Eso no debería superar al respeto y humanidad", añade otro, recordándole la importancia del acompañamiento durante un momento como el parto.

Hugo Pérez responde a las críticas con humor

Pese a la polémica generada, Hugo Pérez ha mantenido el tono distendido en sus redes, dedicándole unas bonitas palabras a su pareja: "Eres la más campeona de todas, Lara, te quiero". Precisamente, el calificativo de 'campeona' ha sido el comentario que Hugo ha utilizado para responder a algunos de los comentarios que ha estado recibiendo.

Mientras le acusaban de no acompañarla como debía o de grabarla en plenas contracciones, él ha respondido restándole importancia con un: "es una campeona". A las críticas que hacían referencia a que Lara ahora tiene "tres hijos" (contando con él), el exconcursante de 'GH' ha respondido con ironía que "tiene cinco, Nala y Roma también cuentan", haciendo alusión a sus mascotas.