Crecer separados, la realidad de miles de hermanos en el sistema de protección

telecinco.es 10 ABR 2026 - 10:44h.

Aldeas Infantiles SOS recuerda que la separación de los hermanos y hermanas que crecen en el sistema de protección vulnera sus derechos y denuncia la falta de datos oficiales sobre esta realidad.

En su informe asegura que el vínculo fraternal es esencial en la recuperación emocional de los niños y niñas que han perdido el cuidado de sus familias.

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Para muchos niños y niñas, su hermano o hermana es ese lugar seguro cuando todo lo demás cambia. Sin embargo, en el sistema de protección en España, ese vínculo no siempre se mantiene.

Con motivo del Día de los Hermanos, Aldeas Infantiles SOS pone el foco en una realidad poco visible. La de los hermanos que crecen separados tras perder el cuidado parental. Una situación que afecta a su día a día y también a su bienestar emocional y a su desarrollo.

En nuestro país, más de 55.000 niños, niñas y adolescentes viven dentro del sistema de protección. El 55 % lo hace en centros residenciales y el 45 % en acogimiento familiar. De estos últimos, el 64 % vive con algún miembro de su familia extensa, como abuelos o tíos, mientras que el resto lo hace con familias no emparentadas. En ese recorrido, no todos permanecen junto a sus hermanos.

Cuando un niño o niña es separado de su familia, comienza un proceso marcado por la incertidumbre. En ese contexto, la relación entre hermanos aporta apoyo emocional, estabilidad y un sentido de pertenencia que resulta clave. Así lo recoge el informe ‘Hermanos en acogimiento. Derecho a crecer siempre juntos’, donde se subraya la importancia de estos vínculos en la recuperación emocional. También lo refleja el testimonio de Lourdes, que creció en Aldeas Infantiles SOS. Para ella, su hermana ha sido siempre su principal apoyo, la persona a la que recurre y con la que ha aprendido a salir adelante: “Mi hermana es la primera persona a la que recurro cuando tengo un problema y sé que es la primera que me va a ayudar. He aprendido de ella a ser fuerte ante las adversidades, a salir adelante. Siempre ha estado conmigo y forma parte de quien soy. No me imagino mi vida sin ella”.

La legislación establece que los hermanos deben permanecer juntos siempre que no sea contrario a su interés superior. Aun así, la realidad presenta dificultades. La falta de familias de acogida que puedan cuidar de grupos de hermanos, las diferencias de edad o la existencia de necesidades especiales hacen que en muchos casos no sea posible.

Ante esta situación, Aldeas Infantiles SOS reclama más recursos y apoyo para facilitar el acogimiento conjunto, así como formación para los profesionales implicados. También considera necesario tener en cuenta la opinión de los propios hermanos en las decisiones que les afectan y garantizar el contacto entre ellos cuando no puedan crecer juntos. A esto se suma la necesidad de contar con datos que permitan dimensionar esta realidad y avanzar en soluciones comunes.

Para acercar esta situación a la ciudadanía, la organización traslada el mensaje al espacio público. Aldeas Infantiles SOS ha organizado esta mañana una acción de calle en Caleido, en Madrid, donde una cabina telefónica ha invitado muchos a detenerse con una propuesta sencilla. Con la premisa ‘Entra. Tienes un mensaje sin escuchar’, el público pudo encontrar una sorpresa en su interior pensada para conectar con lo que significa crecer separado de un hermano.