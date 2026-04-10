Hemos descubierto un helado para acompañar cada plan de este verano

telecinco.es 10 ABR 2026 - 10:01h.

El Bombón Pistacho, Los Dochi Tarta de la Abuela y el Golden Pecan se convierten en las apuestas de Hacendado para esta temporada.

Una selección pensada para cada momento del día que convierte cualquier plan en una excusa para disfrutar de un helado.

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Con los días cada vez más largos y el buen tiempo asomando, la cuenta atrás para el verano ya está en marcha. Y con ella, uno de los momentos más esperados del año, el regreso de la temporada de helados. En abril, Mercadona se adelanta al calor con sus novedades más refrescantes y deliciosas, pensadas para acompañar cualquier plan.

Cuando suben las temperaturas apetece darse un capricho después de comer o disfrutar de algo fresco en cualquier momento del día. Este año, la propuesta llega cargada de nuevos sabores, texturas sorprendentes y opciones para todos. La idea es sencilla, encontrar ese helado que encaje con cada momento y convertirlo en el favorito antes de que empiece el verano.

Junto a los clásicos de siempre, que siguen siendo imprescindibles, Hacendado presenta una selección de novedades que no pasarán desapercibidas en sus congeladores.

El Bombón Pistacho

Esta es una propuesta que reinventa el helado de palo, y lo hace alineada con las tendencias actuales. El pistacho, cada vez más presente, se convierte en el gran protagonista gracias a una cobertura intensa elaborada con pasta de pistacho natural y trocitos crujientes. En el interior, el sabor se reparte en espiral y potencia cada bocado.

Los Dochi Tarta de la Abuela

Llegan para seguir sorprendiendo a quienes ya conocen estos pequeños bocados inspirados en los mochis japoneses, pero con un toque occidental. Incorporan una cobertura de galleta tostada y un suave helado de vainilla en su interior. En el centro, una crema de chocolate con textura crujiente y trocitos de galleta eleva la experiencia. Para disfrutarlos en su punto perfecto, basta con dejarlos unos minutos fuera del congelador hasta que la capa exterior se suavice y el interior se vuelva más cremoso.

El Golden Pecan

Se posiciona como una de las opciones más golosas. Parte de un helado de vainilla que se enriquece con siropes de caramelo y arce, aportando un toque tostado, y se completa con nueces de pecan que añaden ese contraste crujiente tan atractivo.