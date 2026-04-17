Esta mesa plegable no ocupa sitio y tiene una doble función perfecta para cualquier espacio

telecinco.es 17 ABR 2026 - 12:57h.

IKEA rebaja la mesa plegable Norberg a solo 35 €: con unas medidas de 74 x 60 cm, es perfecta para cocinas, habitaciones e incluso salitas.

Las 10 mejores sillas gaming del 2024

Compartir







¿Buscando alguna mesa para aprovechar mejor los espacios de casa? ¿Tienes poco margen de maniobra porque te faltan metros? Entonces debes comprar un mueble que sea versátil de verdad. Uno como la Mesa plegable Norberg. Esta mesita que IKEA tiene rebajada a 35 € no solo es útil una vez desplegada. Cuando la pliegas, sirve de pequeño estante para colocar tus cosas sin perder espacio, ¡y además es bastante elegante!

Para la cocina, para montar un pequeño escritorio en un dormitorio, para la entrada o incluso la salita. Esta mesa plegable vale para todo y es muy fácil de cuidar. Te va a convencer.

PUEDE INTERESARTE Las 10 mejores sillas gaming del 2024

¿Por qué te la recomendamos?

Cuando está plegada, el tablero dividido sirve de balda para dejar lo que quieras.

Tiene una superficie de melamina que es muy resistente a golpes, rayaduras y manchas.

Para limpiarla, solo tienes que pasarle un paño húmedo. ¡Ya está!

La puedes instalar a la altura de una mesa convencional o de una barra de bar según prefieras.

Comprar en IKEA por ( 49,99 € ) 35 €

Mesa plegable Norberg

Que se pliegue es una ventaja, pero lo que de verdad enamora de la Mesa plegable Norberg es que también es útil cuando la has plegado, ya que se convierte en un pequeño estante para dejar el salero, una maceta pequeña o cualquier cosa. Tiene una superficie total de 74 x 60 cm una vez desplegada que es perfecta para dos personas, trabajar o estudiar. Y, cuando terminas, la pliegas y no pierdes espacio. Además, la puedes instalar a dos alturas diferentes si quieres y la puedes montar donde quieras: en la cocina, el salón, un dormitorio o el recibidor. Encaja con todas partes y, al ser tan resistente, va a durar mucho tiempo casi como si estuviera nueva.

Si quieres reaprovechar un espacio vacío sin perder amplitud, esta mesa plegable es tu mejor aliada. Es fácil de montar, se mantiene fácilmente y no te quita sitio.

Comprar en IKEA por ( 49,99 € ) 35 €

¿Qué dicen las reseñas de los usuarios?

Todas coinciden en la web de IKEA: es una mesa plegable muy práctica y útil, fácil de montar y realmente valiosa cuando tienes poco espacio. Aquí puedes leer algunas valoraciones de usuarios que hemos recopilado:

"Simplemente genial, cómodo, amplio y muy funcional, lo recomiendo al 100%."

"Es una solución bastante curiosa para habitaciones con poco espacio. Es buena idea que se pueda recoger o desplegar según la necesidad."

"Resistente y muy útil cuando necesitas espacio."

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.