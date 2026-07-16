Natalia Sette 16 JUL 2026 - 12:02h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela el angustioso momento que pasó al derrumbarse un edificio cerca de su casa

Ana López pide ayuda por la complicada etapa que vive con Luca, su hijo en común con Borja González

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La reconstrucción tras la devastadora DANA sigue siendo un proceso dolorosamente lento para miles de afectados, entre ellos Borja González y Ana López. La pareja continúa sufriendo a diario las secuelas de la catástrofe . Sin embargo, a este calvario se ha sumado ahora un nuevo y aterrador suceso en Valencia que ha dejado a la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ profundamente afectada.

La creadora de contenido, honesta y transparente como siempre, ha dejado sus videos de humor de lado para compartir cómo vivió ella el derrumbamiento del edificio en Benetusser . La valenciana ha contado el enorme susto que se llevó cuando estaba acostando a su bebé. “Luca estaba ya con el bibi a punto de dormir y me dice que hay humo”, ha relatado la influencer.

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En un primer momento, ella misma reconoce que no supo identificar la gravedad del fuerte estruendo que acababa de escuchar. “Pensé que el ruido era una traca de celebración”, ha confesado sobre el impactante ruido del derrumbamiento. Sin embargo, la persistente alerta de su hijo la obligó a comprobar qué estaba pasando en el exterior.

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“Me asomo a la ventana y veo humo, que era polvo, estaba todo lleno de policías y bomberos”, ha explicado detalladamente sobre el despliegue de los servicios de emergencia. En medio de la confusión, el pánico se apoderó de Ana, quien llegó a creer que las llamas devoraban su finca. Sin pensárselo, cogió a su hijo y salió corriendo a la calle.

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“Pensé que la finca se estaba prendiendo fuego. No era mi finca, la finca de enfrente se derrumbó”, ha aclarado visiblemente afectada. Aunque su hogar está a salvo, ver un edificio colapsar justo enfrente de su casa ha sido una experiencia traumática. “Estoy en shock”, ha admitido sin poder asimilar la escena.

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Esta nueva desgracia golpea a un vecindario que todavía no se ha recuperado de la catástrofe de hace dos años, lo que ha llevado a la joven a lanzar un doloroso mensaje. “No sé por qué pero en esta zona están muy cerca las desgracias, varias familias se han quedado sin casa”, ha lamentado con impotencia ante el desolador panorama de su barrio.

Ana ha asegurado que se informará si los vecinos afectados necesitan ropa o alimentos y prepará algunas bolsas para llevárselas. Ella sabe de primera mano lo duro que es ver tu casa en esas condiciones y está dispuesta a colaborar en todo lo que pueda.