Lidia González 16 JUL 2026 - 18:14h.

La exconcursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' desvela su reacción cuando Aylén Milla le explicó sus motivos para dejar de seguirla en redes

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Oriana Marzoli se ha reencontrado con Gala Caldirola y han hablado sobre una persona con la que han compartido reality. Después de aclarar si ha vuelto con Facundo González tras su encuentro, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' cuenta toda la verdad sobre su última conversación con Aylén antes del fin de su amistad. La influencer se abre en canal para hablar del fin de su relación con ella y explica cómo se siente al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Hace un año, la creadora de contenido hacía una cronología completa sobre lo que sucedió con la argentina para que su relación saltar por los aires, en su propia docuserie, ‘Inside Oriana’. Ahora, la que fuera concursante de 'Supervivientes' se sienta frente a las cámaras de mtmad para dar un paso más y explicar cómo fue realmente esta conversación en la que terminó su amistad: “Está demostradísimo”.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli confiesa lo que siente por Facundo González tras su reencuentro

La influencer asegura que la argentina fue una persona a la que adoraba “con toda el alma” y explica cómo fue la actitud que tuvo cuando Aylén le dio los motivos para dejar de seguirla en redes sociales: “Me dolió muchísimo”. Además, la que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' no duda en hacerle una proposición a la influencer y a Gala Caldirola: “Va a ser histórico”.

Oriana Marzoli opina sobre el nuevo novio de Gala Caldirola

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli reflexiona sobre su relación con Facundo González y la posibilidad de volver con él

Oriana Marzoli siempre se muestra muy sincera cuando tiene que decir lo que piensa sobre algo y esta no ha sido una excepción. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ opina sobre el nuevo novio de Gala Caldirola tras conocerlo. Muy honesta, la creadora de contenido se confiesa con su amiga y desvela un aspecto sobre él que le ha llamado mucho la atención. ¡Dale al play!

El papel de Facundo en la reconciliación de Oriana y Gala

Oriana Marzoli y Gala Caldirola se han reencontrado para hablar largo y tendido sobre la historia de su relación. Las influencers han sido protagonistas de una de las enemistades más icónicas de la televisión, pero todo parece haber dado un giro radical gracias a una persona muy importante. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ desvela el importante papel de Facundo González en su reconciliación con Gala. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!