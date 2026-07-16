Lidia González 16 JUL 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre un importante paso en su relación con David Vaquero

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Leila León no puede estar más feliz por el momento personal que está atravesando y ha querido hacer algunas confesiones con todos sus seguidores. Después de enseñar el espectacular vestidor de su casa en Gran Canaria, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de sus planes de boda con David Vaquero. La influencer se abre en canal y lo cuenta todo. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha confesado en qué punto se encuentra su relación en la actualidad, cuando ya han cumplido siete meses juntos. “Parece que fue ayer”, asegura. Por este motivo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre dar un importante paso en su relación con el de Albacete y cuenta todos los detalles al respecto.

La influencer, que ha aclarado si le molesta la relación entre su novio y María Aguilar, tiene muy claro cómo y dónde va a ser y lo ha contado frente a las cámaras de mtmad. “En la playa y con las personas a las que quiero”, comienza explicando Leila León. La canaria ha aprovechado su escapada romántica con su novio para contestar a todas las dudas sobre su futuro con él se sincera frente a las cámaras. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!