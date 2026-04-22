Convierte tu salón en un cine con esta Smart TV Philips de 55" con Ambilight: no has visto nada igual

telecinco.es 22 ABR 2026 - 13:44h.

Resolución 4K, sonido Dolby Atmos, 55 pulgadas, marcos ultrafinos y proyección de luz en la pared para sumergirte de lleno. ¡Y por menos de 380 €!

Las mejores smart TV del 2025 para transformar tu salón en un cine en casa

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Llevas tiempo pensando en cambiar la tele del salón, pero no encontrabas nada que te convenciera. O eran modelos muy caros o se quedaban cortos en prestaciones. ¿Por qué no te lanzas a por algo que ofrezca un poco más? La Smart TV Philips QLED Ambilight cumple todo lo esencial: resolución 4K, 55 pulgadas, buen sonido... Pero además va un paso más allá, ya que tiene Ambilight, Dolby Atmos y DTS:X, algoritmo de mejora de imagen, latencia reducida para jugar, conexión domótica y mucho más. Es sorprendente, sobre todo porque cuesta solo 379 €.

Un televisor pensado para ser la joya de cualquier salón, tu epicentro de entretenimiento. No importa si lo quieres para jugar o para ver el fútbol. Te va a sorprender sean cuales sean tus preferencias

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¿Por qué te la recomendamos?

Porque tiene la tecnología Ambilight exclusiva, que sincroniza LED con la imagen para "extenderla" proyectando sus colores en la pared en tiempo real.

Porque su panel QLED a 4K se ve de maravilla y con un nivel de contraste difícil de igualar.

Porque también cuenta con sistema Dolby Atmos y DTS: X. ¿Qué significa esto? Que suena de fábula sin necesidad de barras de sonido.

Porque tiene VRR, ALLM y HDMI 2.1. Es decir, es perfecta para jugar con consolas de última generación y exprimirlas.

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Smart TV Philips QLED Ambilight

Te atraerá por su precio, te enamorará por su tecnología. La Smart TV Philips QLED Ambilight no es solo un buen televisor a nivel de imagen y sonido, también es uno de los más envolventes del mercado. Para empezar por su tecnología Ambilight, que hace que te metas más dentro de lo que ves gracias a la proyección de luces; para terminar, por su sistema de sonido, que te sumerge de lleno en todo lo que se oye en cada película, serie o videojuego. Por supuesto, no podemos olvidarnos de su procesador, que se encarga de mejorar cada escena para que se vea mucho mejor, aunque sea una película de hace 60 años. Luego su sistema operativo trae de todo: desde control por voz hasta integración con la domótica de casa, por no hablar del abanico de apps. Suma a eso que cuenta con disco duro de 256 GB para almacenar lo que necesites, conectividad inalámbrica y hasta AirPlay, y el resultado es una TV ideal para el salón.

No importa si la quieres para el día a día, para ver series, películas, deportes o jugar a videojuegos. Cumple de sobra en todos ellos gracias a su resolución 4K, su panel QLED y su tecnología antilatencia. No le podemos encontrar ni un "pero".

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¿Qué dicen las reseñas de esta smart TV?

Este modelo en concreto tiene una media de 4,5 sobre 5 en las valoraciones de PcComponentes. Según los usuarios, la resolución 4K y el Ambilight son el combo clave de esta smart TV. Puedes ver las reseñas que hemos extraído y recopilado a continuación:

"¡Está genial! ¡Era un regalo para mi pareja y está como un niño pequeño con un juguete! Muy, muy recomendable."

"La calidad de imagen QLED es muy nítida, el 4K se ve espectacular y el Ambilight hace que la experiencia sea mucho más inmersiva."

"Espectacular TV. Gran definición. Además, con el sistema Ambilight es un experiencia muy buena ver cine. La relación calidad/precio es única."

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