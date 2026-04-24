Este armario de IKEA se monta solo, cabe en cualquier hueco y lo puedes personalizar como quieras

telecinco.es 24 ABR 2026 - 14:03h.

El armario Platsa te va a romper los esquemas con su montaje con clics y su diseño modular. ¡Te lo puedes llevar ahora mismo por solo 221 €!

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Llevas tiempo pensando en cómo reorganizar tu dormitorio para aprovechar mejor el espacio y estás buscando un armario que encaje con tu idea. Te va a interesar mucho lo que ofrece el Armario Platsa. ¿Por qué? Porque no es un armario a la vieja usanza. Es un almacenaje modular que se adapta a cualquier sitio a base de añadir, recolocar o quitar baldas y paneles. Es tan grande y tan pequeño como quieras que sea, adaptándose a buhardillas y a cualquier rincón. Y ahora lo tienes rebajado a 221 € en IKEA.

El armario ideal para tu dormitorio, para el cuarto de invitados o incluso para el rincón de la salita. Da igual donde quieras ponerlo, porque podrás adaptarlo tanto como desees. ¡Y además se monta sin herramientas!

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¿Por qué te recomendamos este armario?

Porque se monta con un sistema de clics, sin orificios para tornillos y sin tener que usar herramientas.

Porque es modular: puedes combinar varios Platsa entre sí con los ganchos que traen para personalizarlo a tu gusto.

Porque puedes corregir cualquier desnivel gracias a sus patas regulables.

Porque tiene un planificador propio con el que lo diseñas a medida antes de comprarlo.

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Armario Platsa

Aunque se le considera un armario, lo cierto es que el Armario Platsa no es exactamente eso. Podríamos decir que es una especie de sistema de almacenaje modular que personalizas a tu gusto. No importa si tienes un techo abuhardillado, si quieres rellenar toda una pared o incluso colarlo en un sitio estrecho. Lo montas como quieras y ajustas su interior como mejor te convenga. Y lo mejor es que lo montas con un sistema de clics que no necesita nada más que tus manos y un pelín de paciencia. Luego, por dentro, puedes añadir las barras, baldas, cajones y cestos que quieras de la serie Hjalpa de IKEA. ¿Y si lo quieres ampliar? Pues le conectas otra estructura Platsa y listo. Este modelo en concreto mide 140 x 57 x 181 cm, pero en realidad puedes hacer que mida lo que quieras.

Por propuesta, diseño y materiales, es un almacenaje ideal para cualquier tipo de hogar. Sea grande, pequeño, con pocas o con muchas personas, te lo va a poner fácil para mantener el orden.

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¿Qué dicen las reseñas de este armario de IKEA?

Este modelo en concreto tiene una media de 4,5 sobre 5 en las valoraciones de PcComponentes. Según los usuarios, la resolución 4K y el Ambilight son el combo clave de esta smart TV. Puedes ver las reseñas que hemos extraído y recopilado a continuación:

"Es sorprendentemente fácil de montar este armario."

"El armario es bonito, profundo y ancho, lo que permite por ejemplo dos pilas de ropa en una sola estantería. Pequeña desventaja, no hay manillas ni pomos en las puertas."

"Funcional y muy bien aprovechado. Yo compre la puerta con espejo y el Altillo y he conseguido mucho capacidad en poco espacio."

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