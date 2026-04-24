Tenso rifirrafe entre Marta Peñate y Lucía Sánchez: "A mí no me tienes que explicar nada"

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La actitud de las chicas en 'La isla de las tentaciones 10' está siendo muy diferente. Mientras Leila, junto a la recién llegada Yuli, se muestra abierta a conocer a los chicos y dejarse llevar por la experiencia, Julia y Ainhoa permanecen más bloqueadas, apenas interactúan y pasan la mayor parte del tiempo aisladas en sus habitaciones. En un punto intermedio se encuentra Mar, que poco a poco comienza a soltarse.

Este contraste ha protagonizado gran parte del 'Debate de las tentaciones', disponible en Mediaset Infinity, donde Marta Peñate y Lucía Sánchez protagonizaron un intenso enfrentamiento.

Lucía Sánchez es muy crítica con la actitud de Leila en comparación con la de sus compañeras: “Ellas están muy enamoradas y tú ya ibas premeditada. Sale David y te chupas hasta los labios”.

Lucía Sánchez: "A ‘La isla de las tentaciones’ se va a demostrarle a tu pareja que lo quieres, no a ponerle los cuernos"

Unas palabras que no sentaron nada bien a Marta Peñate, que no duda en responder: “Lucía, no te tengo que explicar, después de nueve ediciones de ‘La isla de las tentaciones’, que estas chicas han ido a tentarse…”.

El tono fue subiendo cuando Lucía responde a Marta: “A mí no me tienes que explicar nada. A ‘La isla de las tentaciones’ se va a demostrarle a tu pareja que lo quieres, no a ponerle los cuernos”.

Por su parte, Marta defiende la postura de Leila y cuestiona el comportamiento más retraído de otras chicas: “Tú vas a ‘La isla de las tentaciones’ y te tienes que tentar. Nadie ha dicho que cruces los límites, pero tampoco podemos normalizar a una chica que tiene inseguridad y dependencia de su pareja y se encierra en una habitación como Julia. Lo siento, pero no”.