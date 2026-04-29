El básico imprescindible que necesitas en tu despensa para esos días en los que no tienes tiempo

telecinco.es 29 ABR 2026 - 10:50h.

Las conservas vegetales son sinónimo de planificación inteligente y cocina práctica sin complicaciones.

Mercadona ofrece diferentes opciones de conservas para que puedas organizar mejor tu semana y reducir el desperdicio alimentario.

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Hay semanas en las que falta tiempo, o ideas, o ambas cosas. Días en los que el trabajo se alarga, la agenda se llena y la planificación del menú queda en segundo plano. Y, sin embargo, seguimos queriendo comer variado, equilibrado y con sabor casero.

Es ahí donde entran en juego las conservas vegetales de Mercadona: el verdadero fondo de armario. Productos que, gracias a su proceso de conservación, mantienen sus propiedades y te permiten disponer en la despensa de verduras siempre listas para usar, que no requieren preparación previa y que permiten improvisar platos completos en cuestión de minutos sin renunciar a la calidad ni al valor nutricional.

Prácticas y versátiles, son una herramienta clave para organizar mejor la semana, simplificar la cocina diaria y reducir el desperdicio alimentario. Y es que, muchas veces la diferencia entre “no sé qué hacer de cena” y un plato resuelto está, simplemente, en abrir una conserva.

El fondo de armario que aporta sabor al instante

El Maíz dulce suma textura y un toque agradable, mientras que el Pimiento asado añade intensidad y ese punto casero que marca la diferencia.

Siempre listos para usar, son el recurso perfecto para enriquecer ensaladas, salteados, tostadas o platos templados de forma rápida, práctica y sin desperdicio, o para preparar unos tacos vegetarianos súpersencillos en cuestión de minutos.

El fondo de armario que equilibra y eleva tus platos

Los Guisantes aportan fibra, vitaminas y proteína vegetal, mientras que las Alcachofas destacan por su valor nutricional y su sabor diferencial. Gracias a su formato, mantienen sus propiedades y están disponibles en cualquier momento, permitiendo preparar platos completos, saludables y con más valor en minutos.

El fondo de armario que nunca falla

La Judía verde, la Patata cocida y los Champiñones son verduras que nunca fallan. Mercadona lo sabe, por eso nos las ofrece en conserva. Siempre disponibles y listas para usar, son ese recurso al que acudir cuando faltan ideas o tiempo, permitiendo preparar desde ensaladas hasta platos completos en pocos minutos como un salteado de huevo, patatas y champiñones o una ensalada de judía y patatas.

Estas tres verduras aportan sabor, textura y equilibrio al menú diario, sin necesidad de limpiar ni cocinar desde cero, y se convierten en una solución práctica, saludable y sin desperdicio para cualquier día de la semana.

Las conservas vegetales son sinónimo de planificación inteligente y cocina práctica sin complicaciones. Además, son las perfectas aliadas contra el desperdicio de alimentos y una solución para menús equilibrados, que está disponible todo el año.

Las conservas vegetales son, en definitiva, una forma de simplificar la cocina sin renunciar a lo importante: sabor, calidad y bienestar. Porque en el día a día, tener recursos importa y contar con un buen fondo de armario permite comer bien –incluso cuando no hay tiempo–, y mantener una alimentación equilibrada sin esfuerzo.