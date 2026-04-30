Si buscas una freidora de aire grande, estas Origial FryFit tiene 8 litros y un descuento del 37%

telecinco.es 30 ABR 2026 - 13:54h.

1700 W de potencia, circulación de aire caliente, 8 programas preconfigurados, 8 litros de capacidad... La Origial FryFit 8L es lo que necesitas.

Las mejores freidoras de aire relación calidad-precio del 2025

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Se te da regular cocinar, o no tienes tanto tiempo como te gustaría para dedicarle a los fogones. Por eso mismo llevas tiempo dándole vueltas a la idea de comprar una air fryer. Es un electrodoméstico que te hace comer más sano, muy fácil de usar y de lo más versátil. Si no te has decidido todavía, seguramente la Freidora de aire Origial FryFit 8L haga que te decidas. Para empezar, porque tiene 8 litros que dan para 6 ó 7 raciones, mucho más que la mayoría de modelos, para terminar, porque cocina de todo y muy fácil, ¡y porque está rebajada a 55 €!

Es una freidora de aire pensada para familias, pero sobre todo para esas personas que quieren comer mejor y probar cosas nuevas aunque no se les de bien cocinar. Esta lo hace fácil de verdad.

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Por qué recomendamos esta freidora sin aceite

Los 8 litros de capacidad te permiten cocinar en grandes cantidades de una sola vez, sin esperas.

Consigue mejores resultados al hacer circular el aire caliente por todo su interior, y sin una gota de aceite.

Tiene 8 programas preconfigurados y ajuste manual de temperatura hasta 200 ºC y tiempo.

Es muy fácil de usar gracias a su panel LED táctil.

Comprar en PcComponentes por ( 89,90 € ) 55,90 €

Freidora de aire Origial FryFit 8L

De la Freidora de aire Origial FryFit 8L se pueden decir muchas cosas, pero, si podemos destacar una, sin duda es que parece un horno en miniatura. Puede cocinar cualquier alimento mientras estás a otras cosas gracias a sus programas preconfigurados y, como tiene 1700 W y 8 L de capacidad, es capaz de hacer hasta 6 raciones individuales de comida de una sola vez, bien elaboradas y con un toque crujiente si hace falta. Es muy rápida, pero también muy compacta, por lo que no te quita mucho espacio en la cocina. Además, tiene un acabado en acero inoxidable que le da un toque elegante y la hace más fácil del impiar, aunque no tanto como su cestillo antiadherente extraíble, que lo sacas, lo metes en agua y ya está como nuevo.

Tanto si quieres comer más sano como si simplemente te llevas mal con la cocina, esta freidora de aire es para ti. Es perfecta para familias, pero también para parejas o personas que viven solas. Te ayuda a comer mejor y con mucho menos esfuerzo, y gasto.

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Qué dicen las reseñas de esta air fryer

Que es una de las mejores freidoras de aire en calidad/precio que han usado. Destacan sobre todo los menús preprogramados y, también, un detalle curioso: es mejor dar un par de minutos extra a lo que te indica cada receta para un mejor resultado. Nosotros te lo dejamos también, junto a las reseñas que hemos recopilado:

"Hasta la fecha una inversión bastante rentable. Los menus pre-programados se adecuan bastante, aunque hice caso al resto de comentarios, y aumento el tiempo en un par de minutos más."

"Tiene una gran capacidad, tanto si quieres hacer poca cantidad de comida, como si quieres hacer mucha, te sirve igual. El funcionamiento es normal y correcto."

"Es la primera vez que uso freidora de aire y me he guiado por las opiniones y puedo decir que es lo mejor que he podido hacer, ya he hecho varias comidas y han quedado genial, fácil de usar y limpiar."

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