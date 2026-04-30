Lorena Romera 30 ABR 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha recibido una oleada de críticas tras revelar la cifra de dinero que ha desembolsado

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Marta Peñate ha recibido duras críticas tras desvelar la cifra que le habría costado su nueva casa. La colaboradora de televisión, exconcursante de 'GH', 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones', está de celebración, aunque su alegría se ha visto empañada por la controversia que han generado sus palabras. Tras tres años de búsqueda, la canaria de 35 años ha respondido a los ataques tras hacerse público el alto valor económico que habría desembolsado por el chalé.

A través de sus redes sociales, la influencer ha explicado muy emocionada los detalles de esta adquisición: "Por fin, después de tres años de búsqueda, puedo decir que me dan la casa entre junio y septiembre. El margen es de tres meses, pero es lo que tienen las casas de obra nueva". Tras barajar opciones para reformar, la también presentadora se ha decantado finalmente por una promoción de obra nueva que descubrió por una aplicación inmobiliaria; plataforma con la que ha colaborado ahora para mostrar su lista de favoritos de las casas que barajaba.

Al compartir los inmuebles guardados, los usuarios se han percatado de que los precios oscilan entre los 700.000 euros y el millón de euros. Al tratarse de su lista de búsqueda y su motor de favoritos - compartida con Tony Spina en la plataforma donde han encontrado su vivienda-, se entiende que el precio de su chalé se encuentra en esa horquilla de precios.

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Como era de esperar, las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar. A la influencer le han llovido las críticas por lo que muchos consideran una "falta de sensibilidad" ante la crisis de la vivienda actual. "Parece que os estéis riendo de la gente normal. ¿Sabéis cómo está la vivienda para que andes subiendo tu lista de favoritos? Por justicia social y por vergüenza, esto no deberíais compartirlo", le ha recriminado un usuario en un mensaje que la propia Marta Peñate ha hecho público.

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Unos ataques a los que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha respondido de manera contundente: "¿En serio crees que tengo la culpa yo? En ningún momento es para faltar el respeto ni reírme de nadie. Ojalá todos tuvieran un sueldo más alto y vivierais más desahogados. Pero para eso habría que escribir a los políticos. Yo no soy la culpable", ha sentenciado.

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Aunque tan solo se trata de una oscilación de precios y de momento no ha habido ninguna confirmación, la propia Marta Peñate ya dejó entrever en su momento el precio que podría alcanzar una vivienda de este tipo: "Me doy con un canto en los dientes por tener jardín propio y piscina propia. No todo el mundo se puede permitir eso. ¿Qué más quiero en esta vida? Una casa independiente en Madrid del millón y medio no baja, y muchas veces cuesta menos y hay que reformarla entera", expresaba. Unas palabras que, unidas a su reciente lista de favoritos, podrían confirmar que su nuevo hogar está al alcance de muy pocos.