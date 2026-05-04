La rutina sencilla que puede mejorar el aspecto de tu piel desde hoy

Telecinco.es 04 MAY 2026 - 12:37h.

Con la llegada del buen tiempo vuelven los mensajes que nos empujan a preparar el cuerpo para el verano, pero lo esencial sigue siendo una alimentación adecuada y ejercicio constante

Exfoliación, rutina realista y constancia son las claves para mejorar el aspecto de la piel sin caer en expectativas irreales ni productos milagro

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Llega el buen tiempo y empezamos a ver por todas partes mil mensajes que nos recuerdan que estamos trabajando contrarreloj para preparar nuestro cuerpo para el verano.

Es temporada de dietas y productos milagro que prometen resultados para mejorar los efectos de la celulitis. Pero hay que ser realistas: lo más importante es mantener un cuerpo saludable con una alimentación adecuada y ejercicio físico. No es una carrera de velocidad, sino de fondo.

Y sí, es cierto que hay productos que pueden ayudarnos a mejorar nuestra piel. Con una rutina realista y fácil podemos mejorar el aspecto del abdomen y los muslos. No hay que olvidar que es una condición natural de la piel y que los tratamientos pueden ayudar a mejorar su apariencia en caso de que nos moleste.

¿Qué recomendaciones damos para empezar a mejorarla? Para ayudar a que cualquier tratamiento penetre mejor en la piel y mejorar su aspecto, recomendamos siempre exfoliar la piel dos o tres veces a la semana, incidiendo en las zonas más rugosas como rodillas, codos y otras áreas con textura irregular, con un exfoliante corporal marino. Así eliminamos las células muertas y ayudamos a que la piel esté más lisa y uniforme.

Una vez tenemos la piel preparada, ya podemos aplicar los tratamientos. Como hemos dicho, no vamos a hablar de cremas milagro en dos días. Queremos que apuestes por cremas sin necesidad de vaciarte los bolsillos y sin complejos ni expectativas irreales.

Vamos a seguir con nuestra rutina de autocuidado: hemos analizado dos opciones de productos anticelulíticos.

Crema anticelulítica reafirmante

Un producto bastante práctico de usar gracias a su envase con dosificador. Ayuda a reducir la apariencia de la celulitis, atenuando los granitos o la piel de naranja, y mejora la firmeza e hidratación de las zonas tratadas.

Gracias a su contenido en silicio orgánico, contribuye a reestructurar la piel, consiguiendo un aspecto más suave y uniforme.

Sculpt Shot intensivo

Con cafeína y péptido biomimético, incorpora una tecnología patentada con sistema de encapsulación que permite que los ingredientes se liberen poco a poco, haciendo que el efecto sea más duradero.

Penetra en las capas más profundas de la piel y libera el activo de forma gradual para una eficacia prolongada. También, consigue un efecto ‘push’ en zonas clave, una piel más tonificada, firme y definida.

¿Cómo aplicarlos?

Una vez al día, por la mañana o por la noche, cuando mejor nos venga, aplicando con un suave masaje en las zonas que queremos tratar.

Lo ideal es aplicar los dos productos a la vez para potenciar su efecto y conseguir mejores resultados: los mezclamos en la mano y los aplicamos suavemente sobre las zonas.