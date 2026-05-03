Patricia Fernández 03 MAY 2026 - 22:42h.

Los concursantes han reabierto la ventana entre las playas sin permiso y eso tiene consecuencias para todos

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Una gran bronca que se generaba en 'Playa victoria' por el isotónico provocaba que los concursantes acabasen saltándose las normas y es que, la ventana entre las dos playas estaba cerrada, no podían tener comunicación entre los dos grupos tras lo sucedido entre José Manuel Soto y Alvar Seguí, pero era algo que no respetaban y esto iba a tener una sanción sin precedentes en la historia de 'Supervivientes'.

Maica Benedicto se mostraba al límite tras su fuerte discusión con Gerard que acababa salpicando a toda la playa y se apoyaba en algunos de sus compañeros en la otra playa. Nagore Robles, Marisa Jara y Alvar le decían unas palabras de apoyo desde el otro lado de la ventana, algo que tenían completamente prohibido y por lo que iban a tener consecuencias: "Habéis reabierto la ventana sin permiso, se os ha advertido y os ha dado igual".

Durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', Sandra Barneda comunicaba a todos lo que la organización de 'Supervivientes' había decidido, lo que nunca se había visto en la historia del programa: "Habéis conseguido algo que no se había hecho hasta ahora, vais a vivir separados en dos playas distintas y en localizaciones diferentes, muy alejadas. Con esto la comunicación va a ser imposible entre los dos grupos. El equipo que se muda es 'Playa Victoria. Es una sanción que no se ha visto en ninguna edición de 'Supervivientes".

Las reacciones de los concursantes al conocer la sanción

Lo que dejaba a todos de piedra, en especial a una Almudena que se mostraba muy afectada: "Me da coraje que paguemos justos por pecadores, no me hace ninguna gracia. Es jodido tener aquí a tu pareja, la tienes cerca y a la vez tan lejos. Estoy mal". Después de lo que Nagore, Marisa y Alvar se explicaban ante todos sus compañeros el motivo por el que hicieron esto.

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Antes de conocer dónde iban a vivir, los integrantes de 'Playa victoria' tenían que ir hasta su playa para recoger sus cosas. "Como se han saltado las normas, 'Poseidón' va a ser muy estricto, van a tener 90 segundos, lo que quede fuera de la barca se va a quedar en esa playa", explicaba la presentadora. Y así era, los concursantes corrían por la playa para intentar meterlo todo para poder llevárselo, pero había algo que Gerard no conseguía introducir en la barca a tiempo.

La llegada a su nuevo hogar, la antigua 'Playa victoria', no era fácil para ninguno y así se lo contaban a Sandra Barneda. Borja aseguraba que "está siendo muy complicado" estar lejos de Almudena: "Solo pensar que ahora no la voy a poder ver..."

Muchos se mostraban decepcionados al recordar que han durado solo dos días en la playa donde más se pesca y Maica no podía evitar las lágrimas en este momento: "Me fui a la otra esquina porque no quería estar ahí llorando, no sé explicarme, lo siento. Lo estoy pasando mal estos días, yo no he venido aquí a discutir con mi amigo".

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