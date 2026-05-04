Lydia Lozano comunica una mala noticia relacionada con Charly: "Ha vuelto la bacteria"

Rocío Molina 04 MAY 2026 - 10:56h.

La periodista y colaboradora de '¡De Viernes!' revela el nuevo contratiempo de salud que su marido sufre

Lydia Lozano da la última hora sobre el estado de salud de su marido Charly: "La bacteria se ha comido una vértebra"

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Lydia Lozano ha compartido con la prensa una mala noticia relacionada con su marido. La periodista y colaboradora de '¡De Viernes!' se enfrenta a un nuevo bache de salud de Charly tras haber sido intervenido hace unas semanas e ir por este motivo en silla de ruedas. Las complicaciones han vuelto a aparecer tras la intervención y la comunicadora ha contado que no están en buen momento tras esta recaída: "La bacteria ha vuelto".

La periodista vuelve a estar muy preocupada porque el estado de salud de su marido Charly ha vuelto a complicarse. El matrimonio que celebrará en junio sus 36 años juntos está pasando por momentos difíciles. "Estamos chungos", ha revelado Lydia Lozano a los periodistas de Europa Press al preguntarle cómo está ella y el arquitecto.

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Hace unas semanas Charly entraba al quirófano para someterse a una delicada operación después de contraer una infección bacteriana tras una primera intervención de la espalda. Un calvario que le llevó a estar meses ingresado en el hospital, a temer por su vida porque la bacteria empezaba a afectar a órganos vitales y a que Lydia Lozano no se separase de él en ningún momento hasta que recibió el alta.

Un proceso que se remonta a finales de 2025 y que parece que ahora vuelve para seguir torturándoles. "Ha vuelto la bacteria, entonces estamos chungos porque es volver como un poquito a la casilla de salida", ha contado Lydia Lozano a los periodistas de Europa Press sobre la situación actual que están viviendo.

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Pese a que no pierde la sonrisa ni la esperanza de que todo esto termine finalmente, la colaboradora de '¡De Viernes!' trata de mostrarse optimista e incluso bromea de todo el tiempo que pasa a su lado desde que se desencadenara todo. "Lo único que quiero es que ande, que coja su coche, que haga su vida", ha expresado acerca de que este pueda ganar más autonomía.

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Tratando de sonreír a la adversidad, pero admitiendo que ambos están muy cansados de esta situación, la periodista ha dejado claro que después de esto "ya nada nos separa nada" y que su marido Charly "pelea como un jabato". Una situación en la que ella es su sostén y que sigue al pie del cañón, aunque de nuevo se les ha complicado.