Este limpiatapicerías de Cecotec hace en una pasada lo que tú tardas horas en conseguir: así es el Conga 6000

telecinco.es 12 MAY 2026 - 12:19h.

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Los aspiradores limpiatapicerías más efectivos de 2026: guía y comparativa

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Has visto tu sofá y te has dado cuenta de que necesita una buena limpieza. Ahora podrías pensar en buscar un cepillo y un producto dedicado y empezar a frotar sin parar. Pero te puedes ahorrar todo eso si te haces con el Limpiatapicerías Conga 6000 Carpet&Spot Clean XXL Ultra. De hecho, este modelo en concreto es especialmente recomendable porque tiene varias boquillas que se adaptan incluso a ventanas, cable de 7 metros, 15 kPa de potencia de succión, dos depósitos de hasta 1300 ml de agua y, para rematar, un descuento de 240 € en Cecotec.

Es un aspirador-limpiador de tapicerías pensado para cualquier hogar. Vale en alfombras, en coches, en sofás, en sillones y en ventanas, y siempre consigue buenos resultados sin apenas esfuerzo.

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Por qué recomendamos este limpiatapicerías

Pulveriza, aspira y limpia en una sola pasada, dejando las tapicerías limpias y sin tener que repetir zonas.

Tiene potencia de succión de sobra para arrancar suciedad bien incrustada sin ningún problema.

El depósito de 1300 ml de agua limpia da para sesiones muy largas de limpieza sin tener que parar para recargar.

Es muy fácil de mantener gracias al sistema EasyClean.

Comprar en Cecotec por ( 359 € ) 119 €

Limpiatapicerías Conga 6000 Carpet&Spot Clean XXL Ultra

La gran diferencia del Limpiatapicerías Conga 6000 Carpet&Spot Clean XXL Ultra. frente a cualquier otro limpitapicerías es que tiene una enorme potencia de succión que, combinada con el agua a presión, deja la tapicería casi como nueva con una sola pasada. Además, como aspira la suciedad, no deja ni humedad ni restos. Lo puedes usar en el sofá, la tapicería del coche o incluso moquetas y alfombras sin miedo. Además, como tiene un depósido de 1300 ml de agua limpia y 1100 de agua sucia, puedes limpiar superficies muy grandes sin tener que parar la limpieza a medias, y su cable de 7 metros te da muchísima libertad de movimiento. Por último, pero no por ello menos importante, viene con 3 boquillas intercambiables, lo que va genial para sitios más amplios o estrechos, ya que se adapta a cualquiera.

Si sumas a eso que tiene un modo para limpiar ventanas, la verdad es que este limpiatapicerías es de los mejores que puedes comprar. Es fácil de usar, potente y se adapta a todo. Perfecto para cualquier tipo de vivienda.

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¿Qué dicen las reseñas de este limpiatapicerías?

Todas las reseñas coinciden en que sorprende, ya no solo por lo bien que va este limpiatapicerías, sino también porque es capaz de sacar una enorme cantidad de suciedad en superficies que parecían impolutas. Aquí puedes leer varias opiniones reales de usuarios:

"Buena aspiración, un poco ruidoso, pero efectivo."

"Funciona genial, hay que cogerle el punto para obtener un buen resultado. Una vez que lo haces el resultado es genial."

"Aspiradora súper bien. Buena capacidad de agua tanto limpia como sucia, y no veas lo que sale. Nunca pensé que estaría tan sucio."

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