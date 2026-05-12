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David llega a su primera hoguera de 'La isla de las tentaciones 10' y le confiesa a Sandra que estaba muy nervioso. Explica que esperaba ver a su pareja feliz, pero siempre respetándole en 'Villa Deseo'. Además, comenta cómo han sido para él los primeros días en la villa: “Estos días no he estado de la mejor manera. Me acuerdo muchísimo de ella y me gustaría ver que también se acuerda de mí como yo de ella”.

Tras sincerarse sobre cómo se encuentra, llega el momento de ver las imágenes por primera vez. En ellas, David observa cómo Alba ha vivido sus primeros días en la villa, jugando con Cristián e incluso el momento en el que todos los solteros entran en su habitación: “No me creo lo que estoy viendo. Que mi chica, que no lleva ni dos noches, esté con el tío, se meta en su cuarto, se acueste en su cama… y yo aquí como un payaso, pareciendo un tonto”.

David: "Me pilla totalmente descolocado. Yo lo único que hago es pensar en ella"

Pero no son las únicas imágenes que ve de Alba. También la observa disfrutando en 'Villa Deseo' y afirmando que le encanta estar soltera. Estas imágenes terminan por romper a David: “Me pilla totalmente descolocado. Yo lo único que hago es pensar en ella, soy incapaz de hacer cualquier cosa, y ella está ahí como si le diera igual todo. Que eso pase ya el segundo día no es normal”.

La hoguera aún no ha terminado para David, ya que llegan más imágenes en las que Alba mantiene la misma actitud y continúa jugando con Cristián. Incapaz de aguantar más, David estalla contra la 'tablet', golpea el atril y hace que caiga al suelo, obligando a Sandra a intervenir y pedirle calma.