telecinco.es 13 MAY 2026 - 09:30h.

La psicóloga Alicia González, el creador de contenido Arnau Marín y la embajadora de la marca Laura Madrueño conversan sobre el papel que tiene la amistad en el bienestar emocional y mental de los jóvenes

El segundo episodio se centra en la importancia de crear una red de apoyo y en cómo construirla

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Las amistades no solo forman parte de nuestro día a día, sino que influyen directamente en cómo nos sentimos. Contar con un entorno de confianza en el que expresar emociones, compartir preocupaciones o celebrar logros puede marcar la diferencia en momentos de inseguridad, estrés o malestar emocional. Desde esta perspectiva, Cobertura sin filtro, el videopodcast impulsado por Zurich Seguros en España, lanza su segunda entrega titulada “Juntos es mejor”, centrada en la importancia de construir una red de apoyo para cuidar nuestra salud mental.

En este episodio, el creador de contenido Arnau Marín comparte su experiencia personal y reconoce que, durante años, evitaba contar ciertas cosas por miedo a “sentirse una carga”. Con el tiempo, su percepción ha cambiado y ahora entiende que apoyarse en los demás no debilita la relación, sino que la refuerza. “Mis amigos son mi pilar fundamental, sin ellos no estaría aquí o estaría haciendo otra cosa”, afirma. Pero no todas las relaciones funcionan igual, por lo que también se plantea cómo identificar vínculos que realmente aporten bienestar.

Emoción y sentimientos: aprender a pedir ayuda también es cuidarse

La psicóloga Alicia González recoge esa idea y plantea una reflexión: cuando alguien cercano está mal, lo habitual no es verlo como una carga, sino querer estar ahí. A partir de ahí, insiste en la importancia de normalizar pedir ayuda y de entender que escuchar también es una forma de acompañar. “Una amistad tiene que ser recíproca, tú estar para esa persona y esa persona para ti. Debes sentirte seguro, que, aunque no estés dando tu mejor versión, esa persona te haga sentir querido”, asegura la psicóloga.

Cómo crear nuevas amistades y fortalecer tu bienestar emocional

Durante el episodio, se comparten algunas claves para ampliar la red de apoyo y generar vínculos que sumen bienestar. Algunas recomendaciones son:

Mostrarse disponible en el entorno cercano.

Aceptar planes.

Proponer encuentros.

Iniciar actividades compartidas como el deporte.

“Tener objetivos comunes une, ese esfuerzo conjunto de equipo hace más fácil que esa persona pase de ser un conocido a un amigo”, explica Alicia.

¿Dónde ver Cobertura sin filtro?

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