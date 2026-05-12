Marta López frena a Leticia Requejo por comparar su atractivo con el de su marido, 12 años menor que ella

Ana Carrillo 12 MAY 2026 - 18:55h.

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Marta López compartió en Instagram muchas fotos de su luna de miel en Maldivas pero en ellas no había ni rastro de su marido, el fisioterapeuta Alejandro Huerta. Sus compañeros de 'El tiempo justo' bromearon diciendo que habría ido sola porque en sus stories no daba ni una pista de haber ido junto a su marido, pero ahora 'Lecturas' ha publicado las fotos de la pareja en su luna de miel y los colaboradores del programa de Telecinco las han comentado.

"Esta portada está llena de Photoshop, en tu caso, no el de tu marido", ha dicho Leticia Requejo; una opinión que ha secundado Alexia Rivas: "Tienes ahí la cara lisa, parece que tienes diez años menos". Luis Pliego, director de la revista, ha asegurado que la foto no tiene ningún retoque y Marta López ha saltado en contra de sus compañeras: "Todo lo que tenéis que decir las dos envidiosas que estáis aquí es que estoy retocada, ¡os vais a la porra! Tengo 20 años más que vosotras, ¡a ver cómo estáis vosotras dentro de 20 años, estaréis como un higo!". "¡Como un higo estarás tú, guapa!", ha replicado Leticia Requejo.

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Marta López ha confesado que se ha quedado muy sorprendida con los comentarios que sus compañeros han hecho al ver sus fotos con su marido de luna de miel: "Hoy he recibido dos o tres mensajes de mis compañeros diciéndome que querían tener algo con mi marido". "Él está mejor que tú", le ha dicho entonces Leticia Requejo, ante lo que Marta ha frenado a su compañera de nuevo.

La exconcursante de 'Gran Hermano' le ha preguntado a Joaquín Prat su opinión sobre sus comparaciones con el atractivo de su marido, que tiene 12 años menos que ella. "¿Cómo voy a comparar a un hombre con una mujer? Tú estás muy bien y él es un tío muy guapete", le ha respondido el presentador.