¿Cómo invertir en empresas para participar en la economía real? Todo lo que necesitas saber

Telecinco.es 13 MAY 2026 - 10:00h.

Una de las formas en las que puedes participar en la economía es invirtiendo en empresas

Antes de hacerlo debes conocer todos los riesgos para tener claro cuáles pueden ser tus beneficios

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Hay muchas formas de poder participar en la economía. Con los consejos de Trade Republic tendrás todo lo que debes saber para hacer inversiones de la forma más sencilla. De la mano de Juan del Campo, esquiador olímpico, conocerás los mejores consejos para iniciarte en este mundo.

Una de las formas es comprar acciones de una empresa. Esto significa que adquieres una parte de esa compañía pudiendo beneficiarte de su evolución. Podrías recibir parte de sus beneficios en dividendos, si sube el precio de la acción o incluso tener opción de votar determinadas decisiones que afecten a la compañía. Aunque también hay que decir que comprar en ocasiones puede tener un riesgo.

Conoce los riesgos antes de invertir

Una de las cosas más importantes que debes saber a la hora de embarcarte en este tipo de inversiones es que los mercados fluctúan y el valor de las acciones pueden subir o bajar. Esto conlleva un riesgo de pérdidas.

Este riesgo asociado es algo que debes conocer antes de comprar y tener claro que este tipo de inversión es algo que puede dar sus frutos a largo plazo. El 100% de ganancias no está asegurado y es por eso por lo que antes de lanzarte a invertir tienes que informarte bien de los peligros que puede suponer poner tu dinero en las empresas y, sobre todo, si esto encaja dentro de lo que tú buscas y tus objetivos. Descubre más en traderepublic.com.