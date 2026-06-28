La noticia ha sido confirmada por el Club Sport Marítimo La Guaira, el equipo al que pertenece el futbolista

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: Exteriores eleva a 17 la cifra de españoles muertos y a 150 los desaparecidos

Compartir







La familia del futbolista argentino Lucas Trejo ha sido encontrada sin vida en Venezuela. La noticia ha sido confirmada por el Club Sport Marítimo La Guaira, el equipo al que pertenece el jugador, que ha lamentado profundamente la pérdida de su compañero. "Luego de 74 horas de búsqueda, lograron encontrarlos sin vida", ha afirmado el club.

PUEDE INTERESARTE Risas convertidas en gritos de horror y el gesto de una madre para proteger a su hijo: nuevas imágenes del doble terremoto de Venezuela

Las víctimas eran Yanina Maranella, mujer del futbolista, y sus hijos Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella. El futbolista Edson Alejandro también ha confirmado la noticia a través de una historia de Instagram: “Informamos a toda la gente de Venezuela y Argentina que los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo han sido encontrados sin vida. Agradecemos a todos el apoyo y pedimos el más sincero respeto en estos momentos para su familia. Oremos por vida eterna para ellos”.

PUEDE INTERESARTE Los equipos de rescate han localizado a 33 supervivientes con signos vitales bajo los escombros en Venezuela

Futbolistas se unieron en la búsqueda de la familia de Lucas Trejo

Antes de encontrar los cuerpos sin vida de la familia del futbolista, los jugadores Edson Alejandro, Robert Garcés se unieron a las labores de búsqueda para intentar localizar a sus seres queridos. “Estamos aquí por una razón: salvar vidas y acompañar a Lucas Trejo, que es nuestro amigo, nuestro compañero de fútbol. En estos momentos solo contamos con una máquina, pero no es suficiente. Necesitamos una grúa telescópica, un esmeril inalámbrico y mucha ayuda”, aseguraron en ese momento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Lucas Trejo también participó en la búsqueda de su familia quitando escombros para encontrarlos. Hace dos días, el cuñado del futbolista, Ricardo Ardiles, explicó en una entrevista para el programa 'Todo Noticias' que la familia residía en el edificio residencial Cumanagotto, ubicado en La Guaira.

Lucas estaba jugando un partido cuando ocurrieron los terremotos mientras que su familia en el edificio donde vivíanestaba en casa. Ardiles contó que mantenían la esperanza de que la familia no estuviera allí al momento del derrumbe, ya que uno de los niños practicaba fútbol y solían salir por las tardes para asistir a los entrenamientos.

De momento, los terremotos han dejado ya 1.430 fallecidos y 3.328 heridos.