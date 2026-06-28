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Terremoto Venezuela

Encuentran sin vida a la mujer y a los hijos del futbolista Lucas Trejo en Venezuela: así ha sido la búsqueda bajo los escombros

El futbolista Lucas Trejo pide ayuda desesperadamente para encontrar a su esposa y sus hijos tras el doble terremoto de Venezuela: "Nuestro edificio se derrumbó"
Encuentran sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela. Instagram Club Sport Marítimo La Guaira
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La familia del futbolista argentino Lucas Trejo ha sido encontrada sin vida en Venezuela. La noticia ha sido confirmada por el Club Sport Marítimo La Guaira, el equipo al que pertenece el jugador, que ha lamentado profundamente la pérdida de su compañero. "Luego de 74 horas de búsqueda, lograron encontrarlos sin vida", ha afirmado el club.

El Club Sport Marítimo La Guaira confirma la muerte de la familia de Lucas Trejo
El Club Sport Marítimo La Guaira confirma la muerte de la familia de Lucas Trejo. Instagram Club Sport Marítimo La Guaira
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Las víctimas eran Yanina Maranella, mujer del futbolista, y sus hijos Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella. El futbolista Edson Alejandro también ha confirmado la noticia a través de una historia de Instagram: “Informamos a toda la gente de Venezuela y Argentina que los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo han sido encontrados sin vida. Agradecemos a todos el apoyo y pedimos el más sincero respeto en estos momentos para su familia. Oremos por vida eterna para ellos”.

El futbolista Edson Alejandro también ha confirmado la noticia a través de una historia de Instagram
El futbolista Edson Alejandro también ha confirmado la noticia a través de una historia de Instagram. Instagram Edson Alejandro
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Futbolistas se unieron en la búsqueda de la familia de Lucas Trejo

Antes de encontrar los cuerpos sin vida de la familia del futbolista, los jugadores Edson Alejandro, Robert Garcés se unieron a las labores de búsqueda para intentar localizar a sus seres queridos. “Estamos aquí por una razón: salvar vidas y acompañar a Lucas Trejo, que es nuestro amigo, nuestro compañero de fútbol. En estos momentos solo contamos con una máquina, pero no es suficiente. Necesitamos una grúa telescópica, un esmeril inalámbrico y mucha ayuda”, aseguraron en ese momento.

Lucas Trejo también participó en la búsqueda de su familia quitando escombros para encontrarlos. Hace dos días, el cuñado del futbolista, Ricardo Ardiles, explicó en una entrevista para el programa 'Todo Noticias' que la familia residía en el edificio residencial Cumanagotto, ubicado en La Guaira.

Lucas estaba jugando un partido cuando ocurrieron los terremotos mientras que su familia en el edificio donde vivíanestaba en casa. Ardiles contó que mantenían la esperanza de que la familia no estuviera allí al momento del derrumbe, ya que uno de los niños practicaba fútbol y solían salir por las tardes para asistir a los entrenamientos.

De momento, los terremotos han dejado ya 1.430 fallecidos y 3.328 heridos.

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