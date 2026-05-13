telecinco.es 13 MAY 2026 - 12:17h.

Pesa como un vaso de agua, se cuela por debajo de cualquier mueble que tengas y no ocupa nada al guardarla: la Dyson PencilWash te va a enamorar.

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Hay pocas tareas que sean más pesadas, y necesarias, que fregar los suelos de casa. ¿Quieres que deje de serlo? Pues necesitas una fregona eléctrica. De hecho, ahora tienes la oportunidad perfecta. La Fregona eléctrica Dyson PencilWash se mueve casi sola con su motor, pesa solo 380 gramos en mano, deja el suelo impoluto de una sola pasada y, lo mejor de todo, está rebajada a 299 € en la tienda oficial de Dyson.

Es la fregona eléctrica perfecta para cualquier hogar. Su depósito y autonomía dan para hasta 100 metros cuadrados, pero su diseño ultrafino encaja con viviendas pequeñas tanto al usarla como al guardarla. Es pura comodidad.

¿Por qué recomendamos esta fregona?

Es la fregona eléctrica más ligera del mercado: solo 380 gramos en mano con un mango que se maneja con total facilidad.

El rodillo de 64000 filamenos de microfiebra friega todo tipo de derrames y manchas fácilmente mientras elimina polvo y suciedad en una sola pasada.

Se limpia sola al termina gracias al rodillo de autolimpieza, sin filtros antihigiénicos ni malos olores.

Tiene un motor que facilita su movimiento para que se deslice sola por el suelo y sin esfuerzo, incluso bajo muebles bajos.

Comprar en Dyson por ( 349 € ) 299 €

Fregona eléctrica Dyson PencilWash

Fina, ligera y se mueve sola. Con esto, la Fregona eléctrica Dyson PencilWash ya se pone por encima de la mayoría de modelos que hay en el mercado. Es sorprendentemente ligera, de hecho, pesa como un vaso de agua, y su mango de 38 mm de diámetro conecta con un depósito de 300 ml de agua con los que permite limpiar hasta 100 metros cuadrados de una sola vez. Se cuela por todas partes ya que puede inclinarse hasta 170 grados, tiene un depósito de agua de 340 ml para que nunca limpies con agua sucia y hasta tiene diferentes modos de potencia para cuando la suciedad se resiste, o para limpiezas rutinarias. Te lo pone muy fácil para limpiar todos los suelos de casa, aunque su batería aguanta 30 minutos. No puedes entretenerte mucho.

Está pensada para casas grandes gracias al depósito que tiene, aunque también para pisos pequeños. Y es que, cuando terminas de usarla, dejas el tubo del mango en la base de carga y el cabezal en la bandeja de goteo. Todo queda recogido y te olvidas hasta la próxima vez. Es una gozada.

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¿Qué opinan los usuarios de esta fregona de Dyson?

La mayoría de valoraciones de esta fregona eléctrica son de 5 estrellas, principalmente porque es comodísima de usar gracias a su motor y por lo bien que limpia. Puedes ver las reseñas que hemos recopilado para comprobarlo:

"Es ligera, fácil de usar, siempre está disponible y ocupa poco espacio."

"Estoy absolutamente encantada con esta fregona; es muy fácil de usar y limpia de maravilla.."

"La compré hace un mes. Es cómoda, no es voluminosa, es rápida y cumple su función. Estoy encantado con la compra."

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