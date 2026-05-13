La cantante ha respondido a través de las redes sociales a la polémica generada tras los dos conciertos en Bilbao junto a la banda

Amaia Montero, entre críticas y aplausos tras su regreso a los escenarios con La Oreja de Van Gogh: las opiniones divididas de los fans

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Amaia Montero ha roto finalmente su silencio días después de los comentarios y críticas que han surgido tras sus dos actuaciones en Bilbao junto a La Oreja de Van Gogh. La artista se ha pronunciado este miércoles, 13 de mayo, a través de sus redes sociales, donde no solo ha respondido a la polémica generada tras los conciertos, sino que además ha querido zanjar los rumores sobre una posible cancelación de la gira de regreso con la banda.

La cantante ha comenzado el mensaje explicando que, tras los shows, tenía muy claro cómo quería vivir los días siguientes. "Hace tres semanas ya planeé cómo iban a ser los días después de los conciertos en Bilbao. Y así lo he hecho y cumplido, por eso os escribo hoy. He desconectado y con mucho éxito", ha escrito.

Dejando a un lado el ruido mediático y las opiniones que han inundado las redes sociales tras su esperadísima vuelta con LOVG, Amaia ha narrado cómo fueron esas primeras horas tras abandonar el escenario. "Llegué de Bilbao, me di una ducha, me recogí el pelo, me puse el pijama y ahí empezó todo: descansé como una niña después de su mejor cumpleaños y al despertar estaba muy feliz".

La artista ha descrito unos días de absoluta desconexión y descanso, algo que ha querido reivindicar en mitad de toda la oleada de mensajes que se ha generado alrededor de ella. "Salí al jardín a respirar. Comí y volví a la cama. Por la tarde vi mis series (palomitas incluidas) y me volví a dormir", ha continuado, antes de sincerarse sobre los rumores de una posible cancelación del tour.

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Según ha confesado, fue un amigo suyo quien la llamó para preguntarle directamente si iba a dejar los conciertos. "Me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira. Le respondí muy sorprendida: '¿Cómo?'. Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración".

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La intérprete de 'La Playa' ha narrado que, "cuando ya pude retomar la conversación, le respondí con un rotundo no y le dije por qué me lo preguntaba". "Al contármelo caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar lejos de ser ingenuo es lo más sano e inteligente que uno puede hacer, pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando, aunque sigue siendo sólo ruido. Lamentablemente no me sorprende", se ha lamentado.

Además, Montero ha aprovechado la misiva para dejar claro lo importante que ha sido para ella este regreso con la banda y el cariño que también ha recibido tras su retorno a los escenarios, donde miles de personas celebraron volver a verla junto al grupo con el que marcó una generación.

"Estoy tan orgullosa de La Oreja de Van Gogh, tan emocionada de lo que viví en Bilbao con 30.000 personas dándolo todo, ese público tan maravilloso, agradecido y entregado, que no puedo estar más feliz", ha subrayado.

Y sentencia: "Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible. Hoy sigo mi plan y me voy unos días a uno de mis lugares favoritos del mundo a seguir desconectando. Gracias Bilbao. Madrid, no sabéis las ganas que tenemos", en referencia a los próximos conciertos en la capital española.

De este modo, Amaia Montero ha despejado todas las dudas y ha aclarado que seguirá adelante con la gira junto al grupo donostiarra, continuando con el proyecto tal y como estaba previsto pese a todos los rumores que han circulado en los últimos días.