El ventilador de techo que desaparece cuando quieres y refresca (o calienta) cuando lo necesitas

telecinco.es 18 MAY 2026 - 13:33h.

Cecotec te da la solución para el verano con este ventilador EnergySilence Aero que trae aspas retráctiles, tres modos de luz y mando a distancia.

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Los termómetros empiezan a subir, los días se van alargando y llega el momento: necesitas comprar un ventilador para refrescar tu salón y no pagar una factura de la luz disparatada. Es la solución más práctica y económica para los veranos, sobre todo si optas por un modelo como el Ventilador de techo Cecotec EnergySilence Aero. Este modelo es bastante especial, ya que cuenta con aspas retráctiles, mando a distancia, diferentes modos de luz y velocidades y, para rematar, un buen descuento en la tienda de Cecotec.

Si quieres refrescarte en casa este verano sin tener miedo a las facturas de la luz, es justo lo que necesitas. Además, es fácil de instalar y apenas hace ruido. Justo lo que necesitas.

¿Por qué recomendamos este ventilador?

Porque las aspas son retráctiles. Así que, cuando no está en modo ventilador, desaparecen y te queda una lámpara.

Porque tiene 3 tonalidades de luz (cálida, neutra y fría), adaptándose al ambiente que quieras fácilmente.

Porque es válido para invierno y verano, con cambio de giro para expulsar o aspirar aire según necesites.

Porque tiene 6 velocidades y hasta temporizador de 8 horas programable con el mando a distancia.

Comprar en Cecotec por (79,90 €) 69,90 €

Ventilador de techo Cecotec EnergySilence Aero

Si por algo te va a gustar el Ventilador de techo Cecotec EnergySilence Aero es porque cumple bien con lo que promete, pero también porque es de lo más discreto, cómodo y elegante. Esa discreción de la que hablamos es por dos razones: la primera, porque apenas hace ruido incluso a máxima velocidad; la segunda, porque sus aspas retráctiles "desaparecen" cuando está solo en modo luz. Luego, esa comodidad se debe a que tiene un mando a distancia con el que lo configuras y programas como quieras, sin moverte del sitio. Es justo lo que puedes, y debes, pedirle a un ventilador de techo. Además, consume muy poca electricidad y refresca rápidamente cualquier estancia en la que lo uses. Es justo lo que necesitas, ni más ni menos.

Puedes instalarlo en cualquier parte de casa, sea el salón, un dormitorio o incluso un despacho. En cualquier caso, va a darte frescor y luz con absoluta comodidad.

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¿Qué opinan los usuarios de este ventilador?

A las personas que lo han instalado en casa, les encanta. ¿Por qué? Porque es fácil de instalar, porque no hace apenas ruido y porque cumple muy bien con su doble función. Aquí te dejamos varias reseñas de usuarios:

"Muy bonito y facil de instalar, muy silencioso y con buen flujo de aire."

"Bonito, silencioso, da flujo de aire considerable, da luz, mando completo. Todo lo que diría de el sería positivo. No tengo ninguna queja de este producto."

"Tenía mis reservas en poner un ventilador de techo porque pensaba que haría mucho ruido, pero la verdad es que estoy encantada, funciona perfectamente, refresca sin necesidad de ponerlo a gran velocidad."

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