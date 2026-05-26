Si tienes mascotas en casa, esta aspiradora sin cable de Dyson es justo lo que necesitas, ¡y está de oferta!

telecinco.es 26 MAY 2026 - 14:02h.

La Dyson V8 Cyclone se adapta a cualquier superficie, tiene cepillo antienredos y una batería que aguanta hasta 1 hora sin perder potencia.

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Adoras a tu mascota, pero odias cuando va dejando pelo por todas partes de casa. Es algo inevitable y que te obliga a limpiar más a menudo, pero también es algo que se puede facilitar si tienes una buena solución como la Aspiradora sin cable Dyson V8 Cyclone. Esta aspiradora cuenta con un cabezal antienredos que va de fábula, y eso no es lo único, su autonomía es de 60 minutos, su potencia de 150 AW sin pérdidas y su diseño es tan versátil que la puedes usar en cualquier parte. Hasta en el coche. Y, para rematar, ¡está rebajada 100 €!

Es el aspirador sin cable que necesitas para olvidarte de los pelos de tus mascotas, pero también de las largas sesiones de limpieza. Vivas en una casa pequeña o grande, es perfecta.

¿Por qué recomendamos esta aspiradora Dyson?

Los 150 AW de succión logran aspirar toda la suciedad en cualquier tipo de superficie, sea losa, moqueta o tapicería.

La batería aguanta hasta 60 minutos de uso sin parar, y sin efecto memoria. Además es intercambiable.

Tiene un cepillo Motorbar antienredos que succiona el pelo sin atascos. Va genial si tienes mascotas.

Su sistema de filtración hermético captura el 99,99% de partículas de hasta 0,3 micras. Ideal para personas con alergias.

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Aspiradora sin cable Dyson V8 Cyclone

El gran problema de la mayoría de aspiradores sin cable es que, a medida que su batería se gasta, pierden fuerza. Con la Aspiradora sin cable Dyson V8 Cyclone eso no pasa. Su flujo de aire es constante hasta que se agota, sin pérdida de fuerza. Sea en alfombras, suelos, sofás o el interior de tu coche (ya que se puede convertir en aspirador de mano gracias a los cabezales intercambiables). Otro punto a favor es que no tiene efecto memoria, así que la batería aguanta muchos más años manteniendo la autonomía. Luego, a la hora de usar la aspiradora, tiene tres modos de potencia que ajustas con solo un botón, trae accesorios para usarla en todas partes, incluso rincones difíciles y vaciarla es tan simple como presionar una palanca. Además, se conecta con la app de Dyson para que sepas cuándo hacen falta recambios o incluso aprendas a usarla mejor.

Como aspiradora inalámbrica, no hay otra igual. Va bien con pelos, aguanta limpiezas completas aunque vivas en una casa grande, y te ahorra dinero al no tener que ir a ningún sitio para limpiar el interior del coche. Todo ventajas.

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¿Qué opinan los usuarios de esta aspiradora Dyson?

Que es cómoda, que apenas hace ruido y que es muy potente, aunque también que es algo pesada cuando la estás usando. Aquí te dejamos varias reseñas reales de usuarios para que veas qué opinan de este aspirador:

" Muy cómoda, silenciosa y potente. Seguro que las hay mejores en todos los aspectos, pero esta me parece mas que suficiente para todo y se nota una calidad superior."

"Encantado de haber comprado Dyson y no otra marca. Todo está muy bien a excepción del peso. Aún así, estoy contento con la compra."

"Llevo un mes con mi Dyson en casa y estoy muy satisfecha de mi compra. Es un aparato muy cómodo en su manejo y cuyas prestaciones me facilitan enormemente la limpieza."

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