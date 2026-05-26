Lorena Romera 26 MAY 2026 - 11:38h.

La modelo ha lanzado una indirecta al exfutbolista tras conocerse el final de su matrimonio

Ajla Etemovic lanza un duro dardo a Jota Peleteiro tras su ruptura: "Solo sabe hacer hijos y dejar que las madres los cuiden"

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Ajla Etemovic ha ido un paso más allá lanzando un nuevo dardo a Jota Peleteiro a través de su perfil de Instagram. Tras salir a la luz nuevos detalles de la presunta infidelidad del exfutbolista, la modelo de origen serbio ha compartido una publicación con la que deja entrever lo que piensa del padre de su hijo y en qué punto está su relación tras hacerse público el final de su matrimonio.

Era 'El tiempo justo' quien oficializaba el final de su relación tras semanas de rumores después de que la pareja dejase de seguirse en redes sociales y archivase las fotos en las que aparecían juntos. Poco después de conocerse este información, la influencer daba 'me gusta' a un comentario que se convertía en un demoledor dardo hacia al gallego: "Solo sabe hacer hijos y dejar que las madres los cuiden".

Ahora, la creadora de contenido ha lanzado un zasca al que hasta ahora fuera su pareja. En esta ocasión, lo ha hecho a través de un post que juega con la letra del éxito de Rihanna y Eminen, I love the way you lie (me gusta la forma en la que mientes). En la imagen en cuestión, se lee un mensaje grabado en una camiseta: "No soy Rihanna, no me gusta la forma en la que mientes, así que te bloqueo". Una tajante pulla que ha publicado poco después de que hayan trascendido nuevos detalles de la presunta infidelidad de Jota Peleteiro.

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En esta ocasión, ha sido Javi de Hoyos, que habría hablado con la tercera persona implicada de la que tanto se ha estado rumoreando. La joven, de nombre Layza, habría estado mensajeándose con el ex de Jessica Bueno desde el pasado mes de enero. Mensajes que habrían ido subiendo de tono porque "él decía que estaba soltero", señala el creador de contenido.

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Informaciones que dan a entender que esta crisis no habría sido un malentendido pasajero, sino una situación con pruebas que habrían provocado que Ajla Etemovic haya dicho basta y haya puesto, todo apunta, fin a su matrimonio con el padre de su hijo.