'Cangrejos Albinos' busca el proyecto solidario que financiar con la recaudación de su segunda edición

telecinco.es 27 MAY 2026 - 12:21h.

El ciclo de charlas que presenta Ángeles Blanco en Lanzarote destinará toda la recaudación de su segunda edición a una causa solidaria elegida por los propios asistentes

Las entidades sin ánimo de lucro de Lanzarote y La Graciosa ya pueden presentar sus proyectos para optar a esa financiación

Adquiere ya tu entrada solidaria para las próximas charlas

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El ciclo de charlas Cangrejos Albinos que presenta la periodista Ángeles Blanco en Lanzarote abre el plazo para que entidades sin ánimo de lucro de la isla presenten sus candidaturas. Será el público quien elija el proyecto ganador.

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT) han abierto ya la convocatoria para seleccionar el proyecto solidario que recibirá toda la recaudación de las entradas de la II edición de Cangrejos Albinos. Las bases están disponibles en https://bit.ly/4nMWIzw.

El ciclo, coordinado y presentado por la periodista Ángeles Blanco, incorpora este año una novedad: será el propio público el que decida a qué causa va destinado el dinero recaudado, convirtiendo cada entrada en un voto por el proyecto que más le convenza.

Pueden presentarse todas las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas —fundaciones, asociaciones, federaciones u otras organizaciones— cuya actividad tenga impacto directo o indirecto en Lanzarote y La Graciosa. Cada candidatura deberá incluir una memoria con los objetivos del proyecto, su alcance en el territorio y el plan de ejecución previsto.

El consejero Ángel Vázquez ha destacado que Cangrejos Albinos se ha consolidado en apenas dos ediciones como “una iniciativa cultural, formativa y, este año, participativa y solidaria, que ayuda a construir comunidad e identidad de isla”.