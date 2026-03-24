telecinco.es 24 MAR 2026 - 16:32h.

El próximo 2 de mayo, Quique Da Costa, referente de la cocina de vanguardia en el mundo, acude a los Jameos del Agua para protagonizar la segunda charla de Cangrejos Albinos de este 2026

Quique Da Costa conversará con Ángeles Blanco en los Jameos del Agua de Lanzarote sobre cómo el paisaje y la identidad se fusionan en la alta cocina

Adquiere ya tu entrada solidaria para esta charla que lleva por título ‘Cocinar el territorio: Del paisaje al plato, sin perder el alma’

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El auditorio de Los Jameos del Agua, hogar del autóctono cangrejo blanco albino, consolida este 2026 su ciclo "Charlas de Cangrejos Albinos". Tras el éxito cosechado el año anterior, estos encuentros impulsados por los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), vuelven a reunir voces que inspiran y emocionan en un ambiente de cercanía. El ciclo, que comenzó el pasado 21 de marzo con Luz Casal, continúa su andadura y el próximo 2 de mayo recibe a Quique DaCosta.

Quique Dacosta, el chef que dialoga con

Quique Dacosta, el chef que dialoga con el Mediterráneo

La historia de la gastronomía española contemporánea no podría escribirse sin mencionar a Quique Dacosta (Jarandilla de la Vera, 1972). De formación puramente autodidacta, este extremeño de nacimiento y valenciano de corazón ha recorrido un camino meteórico. Quién iba a decir a Dacosta que aquel primer contacto con un restaurante, fregando cacerolas por necesidad a los 14 años, marcaría de tal manera su trayectoria hasta convertirlo en un referente mundial; un chef que entiende su la cocina como una de las Bellas Artes.

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Su trayectoria es el reflejo de una evolución constante. En 1989, Dacosta se incorporó al restaurante El Poblet, en Dénia, como ayudante. Allí aprendió la disciplina del oficio mientras devoraba libros de cocina francesa y de los grandes maestros. Lo que comenzó como un trabajo de supervivencia se transformó en una pasión creativa que le llevó a asumir la dirección de la cocina y, en 2009, a rebautizar el local con su propio nombre. Bajo su mando, el establecimiento alcanzó la gloria máxima: la primera estrella Michelin en 1999, la segunda en 2002 y la anhelada tercera estrella en 2012.

Además de las famosas estrellas, Quique Dacosta ha recibido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales y ha sido incluido en listas internacionales de los mejores restaurantes del mundo. Los más recientes: The Best Food Art por The Best Chef Awards (2025) y el Mentor Chef Award por la Guía Michelin (2026). Hoy en día puedes disfrutar de su cocina en Valencia, Madrid, Londres, Marruecos…

Cocinar la belleza y el territorio

El estilo de Dacosta se define por lo que él denomina "cocinar la belleza". Sus platos no solo alimentan, sino que narran historias vinculadas al paisaje y a la memoria culinaria. Arroz, salazones, cítricos, pescados, hierbas aromáticas o la gamba roja de Dénia son los ingredientes mediterráneos que transforma delicadamente mediante modernas técnicas y una cuidadísima presentación estética. En la última década, Quique Dacosta ha sorprendido al mundo con técnicas de mineralización, velos comestibles y papeles masticables, posicionándose como un innovador incansable que sitúa a la nueva cocina valenciana en lo más alto de la vanguardia culinaria.

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"Me empapé de esta tierra, del sentimiento, de querer llegar a su raíz para expresarlo de una manera personal", afirma el chef. Esta visión artística personal alcanzó un hito histórico en 2025, cuando su menú "Octavo" se convirtió en el primero de la historia en ser registrado con derechos de autor, elevando la gastronomía al estatus de patrimonio cultural protegido con una personalidad propia basada, siempre, en el Mediterráneo.

Cocina y conciencia social

Hoy, el universo Dacosta trasciende los fogones. Ante la tragedia de la DANA que asoló la Comunidad Valenciana, el chef demostró su liderazgo social al cofundar la iniciativa "Desde Valencia para Valencia". Junto a Ricard Camarena y Begoña Rodrigo, movilizó a la élite culinaria mundial —desde José Andrés hasta René Redzepi— recaudando más de 5 millones de euros destinados a la reconstrucción de 650 pequeños negocios y autónomos afectados.

Quique Dacosta es, en definitiva, mucho más que un cocinero de éxito. Es un creador que, desde la orilla del Mediterráneo, sigue demostrando que la alta cocina es una herramienta de expresión artística y también de compromiso humano.

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El ciclo de ‘Cangrejos Albinos’ se une también a esta corriente comprometida a través de la compra de la entrada a las charlas ‘Cangrejos Albinos’. Cada entrada es mucho más que un acceso: toda la recaudación se destina íntegramente a una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por un futuro mejor en nuestras islas.