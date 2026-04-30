Carolina Marín comparte su historia de superación en los Jameos del Agua en el ciclo 'Cangrejos Albinos'

telecinco.es 30 ABR 2026 - 15:38h.

El próximo 26 de septiembre, Carolina Marín, la mayor leyenda del bádminton español, acude a los Jameos del Agua para protagonizar una nueva charla del ciclo Cangrejos Albinos

La leyenda del bádminton español conversará con Ángeles Blanco sobre la fortaleza mental y la superación personal en las grandes batallas

Adquiere ya tu entrada solidaria para esta charla que lleva por título 'Ganar por dentro: La cabeza decide antes que el marcador'

Compartir







Los Jameos del Agua, un escenario único excavado en la roca volcánica de Lanzarote, acoge un nuevo capítulo de su ciclo Cangrejos Albinos. Estos encuentros, impulsados por los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) y presentados por Ángeles Blanco, reúnen en cada edición a destacadas figuras de nuestra sociedad para mantener conversaciones cercanas y enriquecedoras. En este espacio en que naturaleza y emoción se dan la mano, hemos podido conversar con: Gemma Mengual, Ángel León, Iñaki Gabilondo, Elsa Punset y Luz Casal. El ciclo continúa su andadura y el próximo 26 de septiembre recibe a Carolina Marín con la charla ‘Ganar por dentro: La cabeza decide antes que el marcador’

Carolina Marín, la campeona que rompió todas las fronteras

La historia del bádminton español tiene un antes y un después de Carolina Marín (Huelva, 1992). De una cancha de bádminton en el Club Recreativo IES La Orden de su ciudad natal al olimpo del deporte mundial, así ha sido la trayectoria de esta mujer que, a los catorce años, fue seleccionada para entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid; desde entonces no ha dejado de escribir páginas irrepetibles.

Quién podría imaginar que aquella joven onubense se convertiría en la única jugadora no asiática en dominar el bádminton mundial. Y, sin embargo, así ha sido. Carolina Marín es tricampeona del Mundo (2014, 2015 y 2018), ocho veces campeona de Europa y medalla de oro olímpica en los Juegos de Río de Janeiro 2016. Fue también número 1 del ranking mundial. Un palmarés que habla por sí solo y que la sitúa, sin discusión, entre las grandes deportistas de todos los tiempos.

Carolina Marín ha sido la primera española en ganar el London Grand Prix Gold y la primera europea en alzarse dos veces consecutivas con el campeonato del mundo. El Comité Olímpico Español, la Federación Internacional de Bádminton y la Casa Real han reconocido su trayectoria con distinciones como la Medalla de Oro y la Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo, el Premio Nacional del Deporte Reina Sofía o el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024. La Universidad de Huelva le otorgó además el Doctorado Honoris Causa en reconocimiento a una carrera que ha transformado el bádminton en España.

Ganar por dentro: cuando la mente es el músculo más poderoso

Sin embargo, si hay algo que hace verdaderamente singular a Carolina Marín, no son sus títulos, sino la manera en que los ha conquistado. Y, sobre todo, la manera en que se ha levantado cuando todo parecía perdido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las tres intervenciones quirúrgicas de rodilla que ha sufrido a lo largo de su carrera pusieron a prueba no solo su cuerpo, sino también su determinación. Carolina no solo regresó a la competición tras cada caída: lo hizo más fuerte. En 2022, después de una larga recuperación que le impidió estar en los Juegos de Tokio, se proclamó nuevamente campeona de Europa. En 2024, volvió a coronarse en ese mismo campeonato por octava vez. Su historia es, ante todo, una lección magistral sobre la resiliencia.

"Mi camino acaba aquí. En esta nueva aventura llevaré conmigo siempre los valores que me han acompañado hasta ahora e intentaré devolver a la sociedad todo lo que me ha dado en este tiempo. Ha sido un viaje maravilloso", escribió Carolina al anunciar su retirada del bádminton profesional. Unas palabras que resumen a la perfección el espíritu de una deportista que entiende la competición como una forma de vida y el esfuerzo como el mayor de los valores.

Carolina Marín en Cangrejos Albinos

No podíamos dejar de contar con esta campeonísima en el ciclo Cangrejos Albinos. Hablar con Carolina Marín es vivir en primera persona la energía y la autenticidad que desprende. Queremos escuchar su historia, que nos comparta sus experiencias en el deporte de alta competición y que nos cuente cómo se superan los desafíos más duros manteniendo una mentalidad ganadora cuando las circunstancias se ponen muy en contra. Sus historias inspiran a quienes la escuchan a adoptar un enfoque de superación ante sus propios retos, tanto personales como profesionales, y a desarrollar habilidades de liderazgo, disciplina y trabajo en equipo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Recuerda la cita: próximo 26 de septiembre, a las 20:00h en el Auditorio Jameos del Agua de Lanzarote.

Una nueva charla, el mismo compromiso

El adiós a la competición no significa el adiós al deporte. Carolina Marín ha obtenido recientemente su licencia como entrenadora y se ha comprometido a formar a las nuevas generaciones del bádminton español. Su figura sigue unida al talento, la disciplina y la superación.

El ciclo de 'Cangrejos Albinos' se une también a esta corriente comprometida a través de la compra de la entrada a las charlas 'Cangrejos Albinos'. Cada entrada es mucho más que un acceso: toda la recaudación se destina íntegramente a una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por un futuro mejor en nuestras islas.