La TV OLED más codiciada está rebajada: negros perfectos y todas las apps por mucho menos

telecinco.es 27 MAY 2026 - 12:54h.

Tiene 55" de tamaño, resolución 4K, modo Filmmaker y es ideal para cine, videojuegos, deporte y series. Te va a sorprender a todos los niveles

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Se acerca el Mundial y quieres una tele para disfrutarlo en condiciones, o simplemente te has cansado de tu antiguo televisor y quieres renovar. En cualquier caso, si quieres calidad de imagen y un salto real, necesitas echar un vistazo a la Smart TV LG OLED evo 55" 4K. ¿Por qué? Porque esta tele cuenta con un panel OLED que es una gozada a nivel de colores, resolución y nitidez, un procesador con IA que lo mejora todo y unas prestaciones de gama alta que sorprenden aún más ahora que está oferta por menos de 870 €.

Es una de las mejores smarts TV del mercado a nivel de imagen, sonido y prestaciones. Perfecta para coronar tu salón tanto si eres un cinéfilo, un forofo, un gamer o alguien que simplemente quiere algo mejor.

¿Por qué recomendamos esta TV de LG?

El panel OLED a 4K, junto con el procesador con IA, consigue una imagen sorprendentemente realista, nítida y con contrastes muy buenos.

Usa la tecnología más avanzada de mejora de imagen (Dolby Vision, HDR10 y HLG), perfecta para series, películas y videojuegos.

Cuenta con un sistema de sonido de 40 W 2.2 con Dolby Atmos que envuelve realmente bien.

Su sistema operativo va como la seda y se integra perfectamente con Google Home, Alexa y Apple HomeKit para el control por voz.

Comprar en PcComponentes por (1999 €) 869 €

Smart TV LG OLED evo 55" 4K

Si quieres ver las películas mejor que en el cine, hazte con la Smart TV LG OLED evo 55" 4K. Es así de simple. El panel de este televisor es alucinante a nivel de colores, resolución, nitidez, contraste y suavidad. Además, como tiene un procesador Alpha 9 con IA, es capaz de hacer que hasta series o películas antiguas se vean mejor (y cuenta con un modo cine que va fenial). También es muy buena para videojuegos, y hay quien dice que es la mejor para gaming de hecho. Luego, tampoco se queda corta a nivel de sonido gracias a la tecnología que usa y a los 40 W de sus altavoces integrados, y tiene un sistema operativo webOS 25 que no solo va bien y tiene todas las apps posibles, también se integra perfectamente con la domótica de casa.

Es grande, se ve francamente bien y tiene todo lo que se le pueda pedir. Si quieres una nueva tele para el salón y eres muy exigente con la calidad de imagen, esta smart TV te va a enamorar.

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¿Qué opinan los usuarios de esta TV LG?

Los usuarios están muy sorprendidos por la calidad de imagen que ofrece, principalmente gracias a su panel OLED. Como puedes ver en las reseñas que hemos recogido a continuación, la sensación de satisfacción es alta precisamente por eso, y por el rendimiento de su sistema operativo:

"Por muchas expectativas que tengas de esta tele, cuando la tienes delante se quedan todas cortas. Impresionante calidad de imagen con contenido nativo 4K y HDR."

"Impresionante en todo los sentidos. Se ve mejor que en los cines. La nitidez y claridad en los colores es maravilla. Encantado."

"Simplemente espectacular. Tanto la calidad de imagen como el desempeño general del dispositivo y velocidad de manejo exquisitos. El sonido mejorable pero bastante bien también."

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